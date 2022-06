El curioso truco que revela si tienes más riesgo de morir a corto plazo

A partir de una determinada edad, es importante someterse a exámenes periódicos que determinen nuestro estado de salud y los riesgos a los que podemos estar sujetos. Normalmente, esto implica una batería bastante variada de pruebas que miran a distintos sistemas de nuestro organismo.

Sin embargo (y aunque en ninguna circunstancia sustituye a un control médico en condiciones), hay una curiosa técnica que puede ayudarnos, a nosotros o idealmente a un médico, a hacer una estimación rápida de nuestro estado de salud general y nuestro riesgo de mortalidad: intentar mantenernos durante 10 segundos en equilibrio sobre una única pierna.

Una técnica sencilla para incluir en chequeos

Así lo ilustra un estudio observacional realizado por un equipo internacional de investigadores cuyos resultados se han publicado en el medio científico British Journal of Sports Medicine. En dicho artículo, se explica que la incapacidad para realizar este ejercicio en personas de edad mediana o avanzada se relaciona con un riesgo mayor (más del doble que las personas que sí pueden realizarlo) de fallecer por cualquier causa en los diez años posteriores.

De hecho, los autores sugieren que esta técnica sencilla se incorpore a la práctica clínica incluyéndose en los reconocimientos médicos rutinarios de los adultos en estas etapas de su vida.

Los investigadores hacen notar que, al contrario que otros parámetros físicos, el equilibrio tiende a conservarse relativamente intacto hasta la sexta década de vida, momento a partir del cual comienza a desvanecerse rápidamente. Sin embargo, no se trata de una cuestión que se aborde habitualmente en los chequeos, posiblemente porque hasta ahora no existe un test estandarizado sobre este aspecto y porque no existe demasiada evidencia científica que relacione la pérdida del equilibrio en la adultez con otro fenómeno que no sean las caídas.

Así, para realizar este análisis, reclutaron a 1.702 adultos de entre 51 y 75 años de edad, participantes en el estudio Clinimex, y les realizaron un primer chequeo de salud en el año 2009, en el que se incluyó la prueba descrita para medir el equilibrio. Posteriormente, se les practicó un seguimiento de más de diez años, hasta el 2020.

En el proceso, se tuvieron en cuenta factores como el grosor del pliegue cutáneo, el peso corporal y varios detalles de la historia médica de cada paciente.

Un riesgo considerablemente mayor

Empleando este enfoque, aproximadamente uno de cada cinco participantes fueron incapaces de mantenerse en equilibrio sobre una pierna durante diez segundos. Había, no obstante, importantes diferencias en función de la franja de edad: para hacernos una idea, en los adultos mayores de 71 años, la proporción de los que no lo lograban superaba el 50%.

Estas personas, por lo general, tenían peor estado de salud que quienes sí que lograban mantenerse en equilibrio, con condiciones tan variadas como obesidad, enfermedades cardíacas, hipertensión o niveles poco sanos de lípidos en sangre.

De hecho, entre ellos la proporción de los que fallecieron era mucho mayor en este grupo: un 17.5%, frente a un 4.5% en la otra demografía. Las causas de mortalidad, con todo, se distribuían en la misma proporción en los dos sectores.

Como es lógico, el estudio, al ser observacional, no establece una relación causal entre los dos fenómenos. Hay información sobre algunos factores, como la dieta o el uso de tabaco, alcohol u otras drogas que no estaba disponible y que podría influir en el resultado. Aún así, los investigadores insisten en que el test aporta información importante sobre el equilibrio de los adultos en esta franja de edad y sobre su riesgo de mortalidad.

Referencias

Araujo CG, de Souza e Silva CG, Laukkanen JA, et al. Successful 10-second one-legged stance performance predicts survival in middle-aged and older individuals. British Journal of Sports Medicine. Published Online First: 21 June 2022. doi: 10.1136/bjsports-2021-105360