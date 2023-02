Dos supervivientes de ictus vuelven a mover las manos gracias a una terapia experimental

Los ictus son uno de los problemas cardiovasculares más severos: no sólo pueden resultar letales, sino que en los pacientes que sobreviven pueden causar daños neurológicos muy importantes. Cuando esto sucede, la recuperación puede ser muy larga y difícil o incluso imposible.

"Vuelvo a sentir el control de mi brazo"

Así, muchas personas que sufren un ictus pueden incluso perder la movilidad en partes de su cuerpo. Los científicos llevan mucho tiempo buscando posibles soluciones a esta secuela común y, ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) ha llevado a cabo un procedimiento experimental sobre dos pacientes que ha logrado devolverles temporalmente la movilidad de la mano.

Como detalla el portal de noticias sobre medicina Science Alert, Heather Rendulic es una de estas pacientes. Se trata de una paciente que sufrió un grave accidente cerebrovascular cuando tenía poco más de 20 años, y quedó paralizada en el lado izquierdo de su cuerpo. Con las terapias comunes, logró recuperar algo de movilidad, si bien su progreso se detuvo pronto, antes de poder llevar a cabo muchas tareas básicas como atarse los zapatos.

Sin embargo, con este nuevo método, llamado estimulación espinal, ha vuelto "a sentir el control del brazo y la mano", algo que no había sentido "en nueve años". Tanto Rendulic como la otra participante en el estudio mejoraron en parámetros como la fuerza del agarre, el movimiento del brazo y la destreza de la mano casi inmediatamente después de que se activase el dispositivo.

Un amplificador de señales

Concretamente, la estimulación espinal consiste en un dispositivo con un par de implantes eléctricos finos que se insertan en la parte superior de la médula espinal, donde se une con los inputs (entradas) sensoriales de las manos y los brazos.

Al activarlo, proporciona pulsos eléctricos a los circuitos espinales que han sido debilitados por el ictus. Esta corriente, más que funcionar como una señal en sí misma que hace que los músculos se muevan, lo que hace es amplificar las señales que ya están moviéndose por esa parte del circuito. Y, según reportan las pacientes, lo único que provoca es 'una sensación de cosquilleo".

Desde luego el método resulta prometedor. Eso sí, los autores del estudio no dejan de recalcar que esto es únicamente una investigación, y que la terapia se encuentra, por ahora, en fases aún muy tempranas de su desarrollo.

Referencias

Clare Watson. Two Stroke Survivors Move Their Hands Again After Experimental Therapy. Science Alert (2023). Consultado online en https://www.sciencealert.com/two-stroke-survivors-move-their-hands-again-after-experimental-therapy el 22/02/2023.