Descubren un nuevo síntoma que predice el deterioro cognitivo precoz en el párkinson

¿Alguna vez has sentido que tenías a alguien detrás y cuando te has dado la vuelta no había nadie allí? Esto es lo que se conoce como 'alucinación de presencia', y, aunque aparece de manera natural en personas sanas, parece que cuando se vuelve demasiado frecuente podría estar indicándonos que algo sucede en el sistema nervioso.

Un mayor riesgo de declive más rápido

Según un estudio publicado en el medio especializado Nature Mental Health, las alucinaciones de presencia podrían ser un fenómeno frecuente pero poco reportado en los pacientes con párkinson y podría aparecer de manera muy temprana en el curso de la enfermedad.

No sólo eso, sino que como apuntan estos autores, adscritos a la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), los pacientes diagnosticados con la enfermedad que presentan este síntoma tienen mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo rápido.

El estudio, llevado a cabo en colaboración con el Hospital San Pau de Barcelona, se basa en los datos de 75 pacientes de entre 60 y 70 años de edad que habían sido diagnosticados de párkinson. Los científicos llevaron a cabo una serie de entrevistas neuropsiquiátricas para evaluar su estatus cognitivo junto a electroencefalografías para medir la actividad del cerebro en reposo.

Detectar la enfermedad pronto para poder actuar

Al analizar estos datos, encontraron que en los pacientes con Párkinson el declive cognitivo de la función ejecutiva frontal es más rápido en los cinco años siguientes en los pacientes que presentan alucinaciones de manera temprana.

Conocer este tipo de asociaciones resulta especialmente importante cuando tenemos en cuenta que muchas de las enfermedades neurodegenerativas, de las cuales el párkinson es la segunda más común, se detectan a menudo cuando ya es demasiado tarde para actuar y al menos ralentizar la progresión. Encontrar estos indicadores tempranos puede permitir pues realizar intervenciones de gran repercusión en la evolución posterior del paciente y en su calidad de vida en los años siguientes.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Bernasconi, F., Pagonabarraga, J., Bejr-Kasem, H. et al. Theta oscillations and minor hallucinations in Parkinson’s disease reveal decrease in frontal lobe functions and later cognitive decline. Nat. Mental Health (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s44220-023-00080-6