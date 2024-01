Descubren que el paracetamol durante el embarazo podría aumentar el riesgo de retrasos del lenguaje en los niños

El paracetamol es uno de los medicamentos más empleados en nuestro país, y es también uno de los considerados como más seguros durante el embarazo. De hecho, existen estimaciones que indican que hasta dos tercios de las mujeres lo emplean en algún momento de la gestación para abordar los dolores leves, según publica el medio especializado Paediatric and Perinatal Epimediology.

Con todo, un nuevo estudio publicado en la revista científica Pediatric Research y elaborado por autores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos) ha concluido que podría tener un inesperado efecto secundario: podría aumentar levemente el riesgo de aparición de retrasos en la adquisición del lenguaje en los niños.

El paracetamol y los retrasos en el lenguaje

Este es el resultado de un análisis llevado a cabo sobre una cohorte de 532 recién nacidos, de los que se recogieron datos acerca de su aprendizaje del lenguaje a los dos años de edad en 298 de ellos y a los 3 años en los 245 restantes. A sus madres se les preguntó por su uso de paracetamol entre cada cuatro y cada seis semanas durante la gestación y una última vez pasadas 24 horas desde el parto.

En base a estas evaluaciones, los autores encontraron que el uso de paracetamol en el segundo y el tercer trimestre del embarazo se asoció a retrasos significativos en el desarrollo temprano del lenguaje. De hecho, cada uso adicional de paracetamol en el tercer trimestre se asociaba a dos palabras menos en el vocabulario de los niños a los dos años de edad.

"Esto sugiere que si una persona embarazada tomó paracetamol 13 veces (una vez cada semana) durante el tercer trimestre de un embarazo, su hijo podría expresar 26 palabras menos a los dos años que otros niños a esa edad", explicó Megan Woodbury, autora principal del trabajo, en un comunicado de prensa.

No sabemos si existe una relación causal

El impacto del paracetamol en el embarazo es particularmente relevante si tenemos en cuenta que otros analgésicos como el ibuprofeno o los antiinflamatorios no esteroideos no se recomiendan para su uso más allá del primer trimestre de gestación debido al riesgo de complicaciones y efectos adversos en el desarrollo fetal.

Durante los dos últimos trimestres, además, es cuando tiene lugar la mayoría del desarrollo del cerebro en los fetos, con lo que es en estas etapas cuando el riesgo de futuros problemas neurológicos es mayor.

De hecho, ya existen algunas evidencias previas que habían relacionado el uso de paracetamol en estas etapas con la aparición de retrasos en la adquisición del lenguaje en los niños. Con todo, es preciso tomar estos resultados aún con cierta cautela; por su diseño, la investigación no puede alumbrar una relación causal entre uno y otro fenómeno. Por ejemplo, puede ser que problemas como la inflamación o las infecciones, para los que comúnmente se administra paracetamol, sean las verdaderas causas de estos retrasos en la adquisición del lenguaje.

