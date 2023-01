Descubren cómo los hongos y las bacterias caminan por la superficie de nuestros dientes

Que nuestro cuerpo está habitado por millones de microorganismos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, es ya un hecho bastante conocido por todos. Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en ellos, en qué actividades llevan a cabo, o en cosas como su forma de desplazarse por las superficies de nuestro cuerpo.

Comunidades de bacterias y hongos

Recientemente, un estudio publicado en el medio especializado Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha mostrado de qué forma aglomeraciones de hongos y bacterias pueden cooperar entre sí para 'caminar' y 'saltar' por la superficie de nuestros dientes, llevando consigo sus efectos perniciosos para esta parte de nuestro organismo.

Básicamente, los autores del trabajo observaron en el microscopio muestras salivales de niños pequeños con severos problemas dentales, y encontraron que contenían comunidades importantes compuestas por dos microorganismos clave: la bacteria Streptococcus mutans y el hongo Candida albicans. Estas comunidades simbióticas, cabe señalar, no estaban presentes en la saliva de niños con dientes más sanos.

El movimiento de las comunidades de hongos y bacterias en nuestros dientes. Zhi Ren / PNAS

Este método reveló algo inesperado: en contra de lo que se había creído (se asumía que las bacterias y los hongos en los dientes simplemente se acumulaban en un lugar) las comunidades de S. mutans y C. albicans parecían ser capaces de ejecutar movimientos complejos.

Creciendo en una dirección

Estos grupos se organizaban de un modo peculiar: las bacterias se amontonaban en un 'bulto' en el núcleo de la comunidad, mientras que las células del hongo, de forma mucho más alargada, se colocaban en el exterior e impulsaban la agrupación a medida que ésta crecía, funcionando como una suerte de 'patas' del grupo entero.

De hecho, como muestran las imágenes mostradas en el estudio, las 'patas' delanteras de esta particular formación parecían andar o saltar, mientras que las traseras permanecían fijas en la superficie sobre la que estuviera el grupo de microorganismos; este patrón parecía dirigir el crecimiento en una dirección. Si dos colonias se encontraban, se fusionaban la una con la otra.

Dos colonias fusionándose Zhi Ren / PNAS

Referencias

Zhi Ren, Hannah Jeckel, Aurea Simon-Soro, Hyun Koo et al. Interkingdom assemblages in human saliva display group-level surface mobility and disease-promoting emergent functions. PNAS (2022). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2209699119