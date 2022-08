El spray nasal que protege a las neuronas frente al alzhéimer y la epilepsia

Un equipo de científicos ha desarrollado un fármaco administrado a través de un spray nasal capaz de aumentar los mecanismos naturales del cerebro para evitar convulsiones y proteger las neuronas en modelos de alzhéimer y de epilepsia.

Se trata de un péptido llamado A1R-CT, según detallan los autores, adscritos a la escuela médica de Georgia en la Universidad de Augusta (Estados Unidos), en un artículo publicado en la revista científica JCI insight.

Potenciar los mecanismos naturales del cerebro

La sustancia en cuestión, explican, parece disminuir la actividad eléctrica incontrolada en el cerebro que aparece comúnmente después de daños traumáticos en el cerebro, de ictus y en más de la mitad de las personas con alzhéimer. El hecho de que pueda ser administrado por vía nasal además redunda en su potencial como medicamento anticonvulsivo, por ejemplo para interrumpir ataques en serie.

Más concretamente, el A1R-CT inhibe la producción de neurabina, una proteína que ayuda a regular el comportamiento de los sistemas del cerebro para frenar la hiperexcitabilidad de las neuronas (desencadenante de las convulsiones) de manera que no actúe en exceso.

Esta misma vía química está implicada en los ritmos cardíacos irregulares, y de hecho sustancias similares se usan en forma inyectable para tratar frecuencias cardíacas excesivas.

Mayor supervivencia

Específicamente, los científicos encontraron que los modelos animales (ratones) con niveles bajos de neurabina tenían menos episodios convulsivos, estos eran menos severos y todos sobrevivieron. Por el contrario, aquellos con nievels normales de neurabina experimentaban convulsiones de hasta 30 minutos de duración y morían poco después en un 10% de los casos.

Con estos datos presentes, los siguientes pasos se orientan a la exploración de la dosificación y los tiempos de administración ideales, antes de que el fármaco pueda entrar en los ensayos clínicos necesarios para que se pueda aprobar su uso en humanos.

Referencias

Saggu S, Chen Y, Chen L, Pizarro D, Pati S, Law WJ, McMahon L, Jiao K, Wang Q. A peptide blocking the ADORA1-neurabin interaction is anticonvulsant and inhibits epilepsy in an Alzheimer's model. JCI Insight. 2022 Jun 8;7(11):e155002. doi: 10.1172/jci.insight.155002. PMID: 35674133; PMCID: PMC9220929.