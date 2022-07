Esta es la habilidad básica que desactiva cuando dormimos para poder descansar

El sueño es uno de esos fenómenos fisiológicos que fascina a los científicos y sobre el que aún quedan muchos misterios que desvelar. Se trata de un estado en el que dejamos de cumplir algunos de los puntos que consideramos fundamentales de la consciencia, pero en el que al mismo tiempo experimentamos algo en cierto modo similar.

El complejo arte de observar el cerebro

Con el fin de entender mejor qué sucede en nuestro cuerpo cuando soñamos, los científicos continúan estudiando diversos detalles del proceso. En esta línea, un trabajo llevado a cabo por investigadores israelíes y publicado en el prestigioso medio científico Nature Neuroscience ha encontrado otro de los rasgos de esa compleja realidad que llamamos consciencia que se desactiva durante el sueño. Se trata de la habilidad para procesar el sonido e identificar su fuente.

Como es lógico, no es sencillo observar con detalle lo que sucede en el cerebro de las personas, ni durante la vigilia ni durante el sueño. Registrar ciertas formas de actividad de este órgano requiere de procedimientos de imagen bastante invasivos, como es la implantación de electrodos. Este equipo de científicos, no obstante, decidió aprovechar otra investigación médica que se estaba llevando a cabo en pacientes con epilepsia, para la cual efectivamente se habían implantado electrodos en el cerebro de estas personas con el fin de recabar datos sobre su actividad cerebral con fines diagnósticos y terapéuticos.

Así, estos pacientes se ofrecieron voluntarios para participar en un experimento destinado a medir esta actividad cuando se les exponía a estímulos sonoros durante el sueño, y compararla con lo que sucedía durante la vigilia. El enfoque, por tanto, permitía a los autores observar las diferencias de actividad en el córtex cerebral cuando los sujetos se encontraban en diferentes fases del sueño o despiertos.

De este modo, a lo largo de ocho años, los investigadores reprodujeron sonidos a los pacientes a través de altavoces colocados cerca de su cama, recabando datos de 700 neuronas en total (unas 50 por paciente).

Un marcador de la consciencia

Mediante esta metodología observaron que, contrariamente a lo que se pensaba previamente, el cerebro no deja de percibir los sonidos durante el sueño (ni disminuye su percepción), sino que las señales auditivas siguen provocando respuestas al nivel de las encontradas en la vigilia. La diferencia, en cambio, está en la naturaleza de esas respuestas.

Lo que lleva a los autores a concluir que existe esta diferencia fundamental es que las respuesta del cerebro al sonido durante el sueño, a pesar de ser similar en intensidad a la registrada en el paciente despierto, era distinta en un aspecto clave: las ondas alfa-beta (ondas entre 10 y 30hz), indicativas del análisis que permite al cerebro reconocer sonidos, identificar su fuente y decidir cuáles son relevantes.

En base a esto, argumentan que durante el sueño, aunque el cerebro ciertamente parece percibir los sonidos, se desactivan aquellos procesos que nos permiten atender a ellos, identificarlos y diferenciarlos.

Por supuesto, esta investigación amplía nuestros conocimientos, aún incompletos, sobre lo que sucede en el cerebro durante el sueño. Las implicaciones van más allá, no obstante: los investigadores, por ejemplo, destacan que, al indicar una diferencia cualitativa entre la actividad del cerebro consciente y del inconsciente, este método podría usarse para averiguar cuándo una persona está realmente consciente, por ejemplo en instancias como demencias severas, anestesia o coma.

Referencias

Hayat, H., Marmelshtein, A., Krom, A.J. et al. Reduced neural feedback signaling despite robust neuron and gamma auditory responses during human sleep. Nat Neurosci 25, 935–943 (2022). https://doi.org/10.1038/s41593-022-01107-4.