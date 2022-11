Cómo funciona la nueva vacuna 'universal' contra todas las gripes que utiliza ARN mensajero

Este jueves un grupo de investigadores de la Universidad de Pennsylvania publicaba los resultados preclínicos de una nueva vacuna contra la gripe que usa la tecnología del ARN mensajero, a semejanza de las de Moderna y Pfizer contra el coronavirus.

Como explican en la revista especializada Science, la gran novedad y ventaja de este prometedor suero es que contiene antígenos de los 20 subtipos de gripe conocidos hasta ahora, lo que la convierte en una interesante candidata a convertirse en la vacuna 'universal' contra la gripe.

Qué es el ARN mensajero

Esta polivalencia es posible gracias a que la vacuna emplea la tecnología del ARN mensajero, una innovación reciente en el ámbito de las vacunas pero que ha adquirido una inmensa notoriedad por el éxito que ha supuesto en la respuesta a la pandemia de coronavirus.

Mientras que el mecanismo 'tradicional' de las vacunas consiste en introducir en el organismo el patógeno muerto o atenuado, de forma que el cuerpo genere inmunidad contra él, las vacunas de ARN mensajero funcionan de otro modo diferente.

En su lugar, usan ácido ribonucleico (ARN), un tipo de molécula similar estructuralmente al ácido desoxirribonucleico (ADN) presente en las células de todos los seres vivos. En la naturaleza, su función es transmitir las instrucciones contenidas en el código genético a otras partes de la célula, en las que se fabrican las proteínas codificadas en el ADN.

Para entender esto, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, que todas las instrucciones que contiene el ADN se materializan mediante la síntesis de proteínas, que provocan diferentes reacciones químicas en el organismo. Por otro lado, que en condiciones normales el ADN no puede salir del núcleo celular. Así, lo que puede hacer la célula es sintetizar en el núcleo una serie de 'calcos' de fragmentos de ADN en moléculas de ARN y posteriormente enviar estas copias a los orgánulos encargados de sintetizar las proteínas a partir de esas instrucciones.

Enseñar a las células a producir trozos de virus

Conociendo la función del ARN mensajero, el mecanismo de las vacunas se vuelve sencillo. Lo que hacen estos sueros es tomar ARN mensajero que codifica una proteína presente en el virus y que no es dañina para el organismo, pero que el sistema inmune reconoce como foránea (antígeno) y genera defensas contra ella.

Al inyectar estas moléculas de ARN en el cuerpo, nuestras propias células aprenden a fabricar esta proteína, permitiendo que el cuerpo genere inmunidad contra el antígeno sin necesidad de que se produzca una infección por el virus completo o atenuado. De esta forma, cuando el virus de verdad ingresa en el organismo, este está preparado para combatirlo.

Precisamente, una de las ventajas de este método es que permite combinar en la misma vacuna varios ARN mensajeros distintos, generando inmunidad contra varios antígenos diferentes. En esto se basa este nuevo suero contra la gripe, y gracias a este principio puede permitir generar inmunidad contra muchos subtipos al mismo tiempo.

Referencias

