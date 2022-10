Dr. Baeza: “La ozonoterapia ayuda mucho en patologías de espalda y de degeneración articular”

La ozonoterapia es una técnica todavía desconocida para muchos. Por eso, el doctor José Baeza, que es presidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia y vicepresidente de la Federación Mundial de Ozonoterapia, nos ha concedido esta entrevista para dar respuesta a muchas preguntas.

¿Es una pseudoterapia?Las pseudoterapias en España están bajo el estudio de la Agencia Española del Medicamento y esta hizo un listado de las terapias que se pueden considerar así. El ozono no está en la lista. Entonces, hay que aceptar lo que dice la Agencia Española del Medicamento en la que hay biólogos, farmacéuticos y médicos detrás muy bien formados y que son imparciales. Si ellos han considerado que el ozono no es una pseudoterapia, pues habrá que hacerles caso.

¿La ozonoterapia tiene alguna contraindicación?Tiene muy pocas contraindicaciones. En principio, la única es para aquellas personas que tienen fauvismo. En estos casos aconsejamos no usar esta técnica y, tampoco, con enfermos muy graves. A menos que se encuentren en un entorno controlado, es mejor no correr riesgos. También, no es aconsejable que profesionales no médicos, como fisioterapeutas, realicen infiltraciones de ozono. Aunque ha habido casos puntuales, es importante recordar que esta es una tecnología sanitaria.