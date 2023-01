Así son los cambios genéticos que ocurren en las personas que viven a mayor altitud

La evolución de las especies es un proceso muy largo, y nuestra especie es relativamente joven en sus términos. Por ello, podríamos pensar que su avance es difícil de observar en nosotros, pero lo cierto es que existen algunos ejemplos en los que sí podemos apreciar cómo sucede.

El caso de los Quechua

La periodista científica Freda Kreier expone en el medio especializado Science uno de estos casos: el de los Quechua, una etnia indígena oriunda de las montañas de los Andes, donde han habitado durante más de 11.000 años a vertiginosas altitudes de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Este pueblo ancestral, explica la autora, representa el caso perfecto para estudiar una cuestión que los científicos llevan tiempo preguntándose: si el estrés ambiental (factores como una baja concentración de oxígeno en el aire, algo que sucede en la alta montaña) puede modificar la actividad genética de las personas que viven bajo tales condiciones.

Por ello, un grupo de científicos de Perú, Alemania y Estados Unidos se decidió a observar de qué manera las duras condiciones andinas podían haber afectado a la epigenética de los Quechua.

Genética y epigenética

Y es que se cree que los cambios epigenéticos pueden suponer una vía mucho más rápida de adaptación evolutiva que los cambios genéticos que se han contemplado tradicionalmente en las teorías evolucionistas.

En esencia, el código genético consiste en una serie de 'instrucciones' que todos los seres llevamos inscritas en la forma de unas moléculas (el ADN) alojadas el núcleo de nuestras células. Estas instrucciones codifican proteínas, que nuestro cuerpo debe después 'construir' en base a esa información y que son las que desencadenan todos los procesos de nuestro organismo. La epigenética, por su parte, hace referencia al conjunto de procesos que determinan cómo, cuándo y en qué medida el cuerpo fabrica estas proteínas.

Para que se produzcan cambios evolutivos en el código genético, deben surgir mutaciones (cambios) aleatorias en algunos individuos de la especie; y estas mutaciones deben conferir al individuo algún rasgo que aumente sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse y, en consecuencia, transmitir ese cambio a la siguiente generación (y que esta lo transmita a su vez a la siguiente y así sucesivamente). Este es un proceso que lleva mucho tiempo; sin embargo, los procesos epigenéticos pueden verse modificados por los cambios ambientales de un modo mucho más inmediato y también pueden, en cierta medida, ser transmisibles de generación en generación.

Tres perfiles distintos

Específicamente, reporta Kreier, los autores del trabajo se centraron en un proceso epigenético llamado metilación, por el cual las células añaden una serie de 'etiquetas' llamadas grupos de metilo a ciertos segmentos del ADN. Se fijaron en tres grupos de participantes: Quechuas nacidos y criados a altitudes superiores a 3.000 metros de altitud; Quechuas nacidos en estas altitudes pero después relocalizados de jóvenes al nivel del mar; y Quechuas cuyas familias se habían mudado al nivel del mar antes de que naciesen.

De este modo, observaron tres patrones claramente diferenciados. Aquellos que habían nacido en las alturas mostraban mayor metilación en los genes encargados de aspectos como la creación de glóbulos rojos (cuya principal función es transportar el oxígeno por la sangre) o de generar resistencia muscular, al margen de si posteriormente se habían mudado al nivel del mar. Por su parte, aquellos nacidos y criados en las montañas mostraban algunos rasgos específicos, como una mayor metilación en un gen necesario para el procesamiento del azúcar en el organismo.

Esto nos otorga alguna idea de lo que podría estar sucediendo, pero Kreier recuerda que pese a que efectivamente las diferencias en la metilación eran observables, los investigadores no pudieron concluir con seguridad qué cambios concretos imprimían estas características en la actividad de los genes observados. Aún así, este hallazgo podría ser clave para revelar una vía mucho más rápida para la adaptación de nuestra especie a su entono y, al final, para su evolución.

Referencias

Freda Kreier. High-altitude living has changed more than just the genes of some Peruvians. Science (2020). Consultado online en https://www.science.org/content/article/high-altitude-living-has-changed-more-just-genes-some-peruvians el 09/01/2023