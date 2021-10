Así es la peligrosa 'dieta yoyó' que abandonó Khloé Kardashian

Recientemente, la modelo norteamericana Khloé Kardashian (y hermana menor de Kim Kardashian) explicó en una entrevista para la revista Health que ha abandonado las 'dietas yo-yó' para adoptar estilos de vida y alimentación más saludables.

De hecho, Kardashian cuenta que siempre tuvo "una relación muy poco sana con la comida" y que "ha probado cada dieta bajo el sol", por lo que "ha hecho el yo-yó toda su vida". Pero, ¿en qué consiste exactamente la 'dieta yo-yó'?

Un patrón cíclico

En realidad, y aunque se llame 'dieta yo-yó', no estamos hablando de una dieta que la gente adopte conscientemente, sino más bien de un patrón cíclico que resulta de una determinada relación con la propia dieta.

Más concretamente, cuando hablamos de 'dieta yo-yó' o, más correctamente, 'efecto yo-yó' es un ciclo de pérdida de peso y recuperación sucesiva de este mismo peso que se repite a lo largo del tiempo.

Esto puede ocurrir por muchas razones, pero quizás la más común deriva de la adopción de dietas hipocalóricas extremas con el objetivo de perder peso. Estas dietas pueden efectivamente conducir a la pérdida significativa de peso en poco tiempo, pero traen aparejados consecuencias nocivas para la salud que hacen difícil (y muy poco recomendable) mantenerlas a largo plazo.

Entre estas consecuencias están la aparición de fatiga y depresión, unos efectos que frecuentemente llevan a las personas afectadas a volver a sus antiguos hábitos alimenticios (o, incluso, a comer más o alimentos más calóricos que antes de iniciar la dieta), lo que explica la rápida recuperación del peso perdido.

Es común, además, que este patrón redunde en consecuencias negativas también para la salud mental de quienes lo sufren, ya que es habitual que la adopción de las dietas hipocalóricas en primer lugar resulte de una insatisfacción corporal y/o una baja autoestima que empeora por la idea de 'haber fallado' en mantener la pérdida de peso lograda.

Sus peligrosas consecuencias

El 'efecto yo-yó' es frecuentemente sintomático de una serie de malos hábitos que pueden tener consecuencias negativas en varios aspectos de nuestra salud.

Por ejemplo, las dietas hipocalóricas extremas suelen sustituir una dieta apropiada y la práctica habitual de ejercicio físico (que requiere de una cierta ingesta mínima de calorías), lo cual repercute negativamente, por ejemplo, en la salud cardiovascular (tal y como atestigua un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine). Además, cuando este es el caso la fase inicial de pérdida de peso suele implicar la pérdida no sólo de grasa sino también de masa muscular que no se recupera en la fase de recuperación del peso, alterando la proporción entre músculo y grasa del organismo, según refleja una investigación publicada en el International Journal of Exercise Science.

También, este patrón se ha relacionado con una mayor incidencia de determinados trastornos psicológicos, relacionados principalmente con la autoestima, la satisfacción corporal y la conducta alimentaria. Según explica un artículo publicado en Archives of International Medicine, esto se explicaría por el impacto emocional de la ganancia de peso (generando 'sentimientos de culpa') en personas con rasgos de riesgo preexistentes relacionados con estos trastornos y con la percepción del propio cuerpo.