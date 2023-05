Aunque nos encantaría poder resumir toda la limpieza del hogar a un único dispositivo, la realidad dista mucho. Una casa tiene necesidades muy distintas cuando se trata de acabar con la suciedad del horno, el polvo que se acumula sobre las estanterías o la cal acumulada en la mampara de la ducha. De hecho, incluso hay rincones específicos derivados de la construcción a los que no podemos darle el mismo trato, ya hablemos de productos o de herramientas; por eso, no es de extrañar que ya haya quienes ten una mopa con base móvil que se adapta a esquinas y rodapiés para que no tengamos que hacer más esfuerzos de la cuenta.

Un producto novedoso y útil que no ocupa mucho espacio en casa y que, como cabe esperar, no es el único con el que podemos contar para optimizar las tareas de limpieza del hogar. Lo sabemos porque las redes sociales, en especial Tik Tok e Instagram, se han convertido en focos de buenos consejos y recomendaciones en lo que a este tema se refiere; de hecho, es en esta segunda plataforma donde hemos dado con la mopa plegable y con función de auto escurrido de Amazon que ya deberías tener si eres de los que se pasa el día limpiando la encimera de la cocina o la del baño.

Tal y como muestra la usuaria que está detrás de la cuenta Home Needs (@tophomeneeds), con más de 23.000 seguidores, este utensilio de limpieza es perfecto para eliminar los líquidos que suelen derramarse en encimeras o superficies de casa. ¡Y todo con un sencillo movimiento! Y es que solo hay que pasarlo sobre el lugar seleccionado y esperar a que la esponja que incluye el cabezal absorba. ¿Su precio? Menos de 14 euros si lo compras en Amazon.

El cabezal de esta mopa es absorbente. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Mini mopa absorbente Descripción: Mini mopa portátil formada por una esponja inferior sujeta a un mango del que se puede extraer con facilidad para lavar y secar. Mide 29,5 x 15,5 centímetros, es ligera y pequeña y el cabezal es flexible para adaptarse a espacios pequeños. Marca: Cjbin Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 13.99 Imagen:

Aunque esta propuesta todavía no tiene valoraciones, estamos seguros de que merece la pena probarla por la rapidez con la que puede ayudarnos a limpiar varias zonas de nuestro hogar. Para ello se sirve de un diseño fácil de manejar (y ligero, gracias a sus dimensiones de 29,5 por 15,5 centímetros) para poder actuar en todas las superficies mojadas, desde las paredes de cerámica de baños y cocinas, hasta las encimeras y las mamparas. De hecho, es el mejor producto para limpiar estas zonas húmedas, puesto que su cabezal de esponja absorbente recoge toda el agua o líquido para que, una vez hayamos terminado, podamos escurrirlo fácilmente y eliminar así el exceso.

El cabezal de esponja es apto para usar en distintas superficies: madera, azulejos, laminados, vinilo, por lo que no estropea ninguno de ellos. Al contrario, ayuda a conservarlos eliminando fácilmente los líquidos o la humedad que, con el paso del tiempo, sí pueden deteriorarlos. Otro de los puntos fuertes que encontramos en este producto es que es fácil de almacenar e, incluso, de transportar a una segunda residencia.

