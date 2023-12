Tres regalos para sorprender en estos Reyes Magos (¡y que llegarán a tiempo si eres de Amazon Prime!)

Se acerca el momento en que Sus Majestades de Oriente visitarán nuestros hogares y nos dejarán sorpresas bajo el árbol. Los más pequeños son los más entusiasmados ante la llegada de esta noche mágica. Después de dejar alimentos y bebidas para los Reyes Magos, y tras acostarse temprano, esperan despertarse la mañana siguiente para descubrir algún regalo que contenga el anhelado juguete que han estado deseando durante mucho tiempo. Los adultos también esperan con ilusión este día, ansiosos por saber si algunos de los deseos de su lista se han hecho realidad. Con tantas expectativas, los pajes reales se encuentran ocupados dando los toques finales y ultimando los detalles para que todo esté listo en esta festiva ocasión.

Claro que, por muy previsor que se sea, siempre se deja alguna compra para el final y, por ello, corremos el riesgo de que no tengamos lo que queremos a tiempo para esa fecha... a no ser que seas de Amazon Prime. El servicio premium de Amazon, que tiene un coste de 4,99 euros al mes, nos permite recibir muchos productos al día siguiente de haberlos pedido y con envío gratuito. Además, si todavía no lo has probado, el gigante del comercio online ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas enamorarte de todo a lo que te da acceso. Y es que, además de poder recibir tus regalos a tiempo, Amazon Prime es mucho más que eso: es streaming de vídeo, música y hasta libros, es acceso a ofertas exclusivas y con antelación y otros servicios interesantes. ¿Todavía te lo vas a pensar?

¿Qué le pedimos a los Reyes... con Prime?

Aunque hay tantas posibilidades de regalos como usuarios, desde 20deCompras no hemos podido resistir los encantos de la lista de los más vendidos de Amazon, donde el marketplace nos da las claves para encontrar los favoritos de sus clientes... ¡y al mejor precio! Como lo lees: mucho de los gadgets que destacan están sujetos a descuentos muy atractivos; y, bajo estas líneas, te destacamos los que creemos que no deben faltar bajo el árbol.

El Echo Dot de 4ª Generación

Echo Dot 4ª generación con bombilla inteligente. Amazon.

Si todavía no te has decidido a tener una Alexa, este Echo Dot de 4ª generación está entre las ofertas más llamativas. Y, es que, además de su reducción de precio, también podrás llevarte una bombilla inteligente para usar en tu hogar.

La maquinilla 9 en 1 de Braun

Cuchillas afiladas de larga duración. Amazon.

Descubre la durabilidad y versatilidad de las recortadoras Braun, diseñadas para ofrecer el doble de resistencia. Con 9 funciones en 1, desde barba hasta nariz, y un 85% menos de plástico en el embalaje, esta recortadora es una elección sostenible. Las cuchillas afiladas y 13 ajustes de longitud aseguran una precisión óptima, mientras que el motor adaptable facilita el recorte incluso en las barbas más densas. Además, incluye una maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide para un afeitado al ras.

Cepillo eléctrico Oral B

Cepillo Oral B eléctrico. Amazon.

Experimenta una limpieza revolucionaria con Oral-B, eliminando hasta un 100 % más de placa, incluso en zonas difíciles. Protege tus encías con el modo Sensitive Clean y el control de presión VISIBLE 360º. Maximiza la limpieza con tres modos y un temporizador integrado. Personaliza con cabezales adaptados a tus necesidades. Los cabezales redondos llegan donde los rectangulares no. Con la tecnología de batería mejorada, Oral-B es la marca n.º 1 elegida por dentistas, indicando la carga LED para tu comodidad.

