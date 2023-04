Los gastos de los bebés en el primer año de vida requieren de una inversión familiar elevada. Desde la cuna en la que queremos que los pequeños concilien el sueño (¡y todos los gadgets para que lo logren y nosotros descansemos!) hasta los primeros juguetes interactivos sin olvidarnos de una fundamental: la sillita del coche para garantizar su seguridad cuando viajamos en este vehículo. Otra de las adquisiciones importantes es el carrito de paseo, un elemento que, igual que las cunas o las tronas, pueden ser evolutivos o tres en uno, es decir, aquellos que incluyen capazo, cochecito y, por último, silla de paseo.

Pero si queremos adquirirlos de forma independiente, lo que tenemos que buscar es una silla de paseo ligera y barata que nos acompañe durante los primeros años de nuestros pequeños, pero que no suponga ni una gran inversión ni un bulto cuando no la usamos. Sabemos que no es sencillo encontrar un modelo que cumpla estas premisas... a no ser que recurramos a los modelos en oferta que encontramos en Amazon. En el ecommerce, donde podemos encontrar otros productos infantiles, ahora venden la silla de paseo Bonny, de Bebeconfort por menos de 95 euros.

Esta oferta nos permite ahorrar 45 euros en la adquisición de este básico infantil, gracias al descuento del 32% que hemos encontrado en el catálogo del gigante del comercio online. El precio habitual de este modelo es de 139,99 euros, una inversión ya de por sí más económica respecto a otras marcas que sobrepasan los 400 euros, por lo que encontrarla ahora por menos de 100 es toda una oportunidad. Y, a cambio, obtenemos una silla de paseo ligera, todoterreno y a prueba de niños inquietos.

Esta silla es apta hasta los 4 años. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Silla de paseo Bonny Descripción: Silla de paseo para bebés de 0 a 22 kilos de colores negro. Es ligera y plegable, así como fácil de manejar con suspensión sobre cuatro ruedas (todas amortiguadas). El asiento es acolchado y tiene posiciones de reclinado para garantizar la comodidad del niño. Marca: Bebeconfort Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 95 Imagen:

Esta sillita de paseo está pensada para su disfrute por la ciudad para lo que cuenta con cuatro ruedas amortiguadas y con suspensión para proteger a nuestro bebé de baches o suelos irregulares. Pero también es ideal para viajar: es de plegado rápido y fácil de realizar con solo una mano para que quepa sin dificultad en el avión, los compartimentos del tren o el maletero del coche (las dimensiones no superan los 55x22x51 centímetros).

Cabe destacar que este cochecito tiene el respaldo reclinable hasta la posición horizontal para recién nacidos. Además, el asiento es acolchado, incluye capota grande para proteger del sol o el viento y el reposa piernas es regulable para adaptarse a su crecimiento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.