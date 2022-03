Tres razones para que tu hijo tenga una trona evolutiva que crece con él y un modelo muy completo por 80 euros

Contar con una trona en casa es básico si tenemos un bebé, sobre todo a partir de los seis meses cuando arranca la alimentación complementaria y los niños aprenden a usar la cuchara. Es en este momento cuando muchos padres se desesperan porque a algunos peques les cuesta comer y prefieren jugar o lanzar la comida por los aires. A esta edad los niños experimentan y aprenden lo que hacen los mayores y las tronas les permiten participar con los adultos de las comidas familiares. Y no solo eso, al estar a la misma altura que los demás se sienten incluidos en la vida familiar y pueden jugar y disfrutar más rato sentados en la silla.

Si estás pensando en adquirir una trona ya sabrás que en el mercado hay modelos simples y evolutivos. Los primeros son aptos para las primeras etapas del crecimiento, a partir de los seis meses. Las tronas evolutivos van un paso más allá y cambian para adaptarse al crecimiento de nuestros hijos hasta que ya se sienten cómodos en las sillas de tamaño normal. Además, este tipo de asientos multifuncionales promueven la independencia de los más pequeños permitiéndoles subir y bajar cómodamente y ajustando la altura del reposapiés.

En 20deCompras hemos encontrado un modelo evolutivo de la marca Bebé Confort que es tus hijos podrán utilizar desde los seis meses hasta los 10 años. Para las primeras etapas incluye el arnés y la barra de fijación que, posteriormente, se pueden retirar para transformarse una silla de altura regulable. Está disponible en dos colores con un precio muy ajustado en Amazon, por menos de 80 euros.

Ventajas de esta trona evolutiva

1 Con bandeja desmontable El modelo incluye una bandeja de fácil limpieza que podemos retirar si queremos colocar la silla junto a nosotros en la mesa de la cocina o del comedor y que nuestro hijo comparta las comidas con la familia.

2 Arnés de tres puntos y barra ajustable Para que los más pequeños estén cómodos y seguros tiene un arnés arnés en forma de T y una barra de seguridad que evita caídas y sustos. A partir de los tres años ya podemos retirar las dos piezas para que los peques puedan subir y bajar por sí solos.

3 Altura regulable hasta los 10 años La trona se convierte en una silla de altura regulable que permite a los más pequeños estar sentados con los pies apoyados ya que cuenta con reposapiés ajustable. Acompañará a nuestros hijos hasta que tengan 10 años de edad, o hasta que ellos decidan.

Si buscamos que nuestro peque esté más cómodo y pueda pasar más rato sentado en la trona, podemos adquirir también un cojín accesorio para un extra de comodidad durante los primeros meses. Y no te preocupes si se ensucia porque se puede lavar en la lavadora a 30 grados y queda como nuevo.

Accesorio para mayor comodidad, Amazon

