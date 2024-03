Al 50% el robot aspirador de Roomba que limpia el suelo en tres fases y triunfa con 10.000 valoraciones

Aunque son tareas rutinarias, no siempre las hacemos bien: ¡palabra de experto! Y es que hay ciertas cosas que todos deberíamos hacer antes de limpiar la casa que, a menudo, pasan desapercibidas: desde la previa organización para eliminar mejor el polvo hasta la planificación de objetivos. No obstante, en España sí somos expertos en la elección de las herramientas y los robots aspiradores están entre nuestros favoritos para acabar con la suciedad de casa.

Estos auxiliares de limpieza, que compiten con las escobas verticales por el corazón de los usuarios, son capaces de aspirar el suelo de casa sin que tengamos que hacer esfuerzos. Herramientas de gran utilidad en casas donde la falta de tiempo abunda que hoy se han convertido en las protagonistas de las ofertas de Amazon. Uno de los mejores robots de limpieza del mercado, el Roomba 692, está solo hoy a mitad de precio y por menos de 170 euros.

El robot aspirador que triunfa entre los usuarios

Este modelo tiene dos cepillos multisuperficie. Amazon

Con un descuento del 50% que supone un ahorro de 160 euros, este robot aspirador de iRobot está diseñado para aprender de nuestros hábitos de limpieza y sugerirnos opciones personalizadas que se adapten a nuestro hogar y a nuestras rutinas, para asegurar una casa limpia en el menor tiempo posible. Para ello, emplea un sistema de limpieza en tres fases que aspira, barre y pasa la mopa para asegurar resultados profesionales.

Además, hace uso de dos cepillos multisuperficies que recogen la suciedad de forma efectiva, incluso en las alfombras, las esquinas y los bordes.

Su diseño incluye un sistema de sensores avanzados para desplazarse por toda la superficie sin incidentes y también la tecnología Dirt Detect para detectar las áreas más sucias y profundizar en la limpieza de estas. . Otra de las prestaciones que más gusta es que puede sincronizarse con los asistentes de voz más populares del mercado para poder controlarlo a través de ellos.

Con más de 10.000 opiniones, este robot aspirador es uno de los favoritos de los usuarios de Amazon, quienes le han otorgado un 4,2 de nota media sobre 5. "Muy buen producto a buen precio. Lo mejor es que puedo controlarlo desde mi teléfono gracias a la conexión Wi-Fi", advierte un cliente en los comentarios del marketplace, a quien se suman otros que explican que "aspira más y con mucho menor ruido" que sus antecesores y que "tiene buena autonomía".

Roomba 692: razones para comprarlo a mitad de precio

Casa siempre limpia : programa tu Roomba para que lleve a cabo una limpieza diaria y tu casa esté siempre como el primer día.

: programa tu Roomba para que lleve a cabo una limpieza diaria y tu casa esté siempre como el primer día. Tres en uno: el sistema patentado de limpieza en tres fases se encarga de extraer, levantar, aspirar, filtrar y limpiar, para acabar con la suciedad más resistente.

el sistema patentado de limpieza en tres fases se encarga de extraer, levantar, aspirar, filtrar y limpiar, para acabar con la suciedad más resistente. Tecnología Dirty Detect: ¿Hay una zona que es más vulnerable a la suciedad, como la entrada o el suelo bajo la mesa de la cocina? Avisa a tu robot aspiradora Roomba y él se encargará de hacer el resto.

¿Hay una zona que es más vulnerable a la suciedad, como la entrada o el suelo bajo la mesa de la cocina? Avisa a tu robot aspiradora Roomba y él se encargará de hacer el resto. Sugerencias personalizadas: este robot inteligente se adapta a tus rutinas de limpieza y aprende de ellas. Además, puede proponerte adelantarte a momentos clave, como la temporada de alergias.

¿Que tener en cuenta al elegir un robot aspirador?

Este modelo se puede programar para que limpieza las zonas que queremos en los horarios convenientes. Freepik

Antes de elegir qué robot aspirador comprar, hay que entender qué necesidades tiene nuestro hogar y cuáles son nuestras exigencias como usuario. Aunque ahora tienen precios más económicos, no dejan de conllevar una inversión económica que hay que rentabilizar.

Aspectos como la capacidad son de los más importantes: es la que indica cuántos litros de polvo o residuos puede almacenar en su contenedor. Así, si tenemos una casa grande o con mascotas, es preferible optar por modelos todoterreno que tengan, incluso, prestaciones específicas para eliminar los pelos de los animales.

El poder de succión, aunque es una prestación más técnica, es esencial para saber con cuantos pascales (Pa) absorbe la suciedad y cuanto mayor sea, con más facilidad limpiará cualquier rincón de casa (textiles incluidos).

El tipo de filtro es otra de las características a tener en cuenta a la hora de comprar un robot aspirador, siendo los de tipo HEPA (High Efficiency Particle Arresting) los de mayor eficiencia garantizada. Esto ayudará a retener las partículas volátiles y a retenerlas, sin miedo a que vuelvan a formar parte de la atmósfera de casa.

