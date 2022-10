¿Cómo evitar el mal olor en los armarios para que la ropa siempre huela bien?

A todo el mundo le encanta oler el suavizante de una camisa limpia, recién lavada, pero, hay veces en las que sacamos ropa de nuestro armario y no huele tan bien como pensábamos. Es una sensación desagradable, porque queremos que nuestra ropa limpia huela precisamente a eso, a limpio. No obstante, hay veces en que los armarios de la ropa pueden oler a humedad debido a alguna prenda que hemos metido húmeda, también a cerrado si no los ventilamos correctamente (como el resto de estancias de nuestra casa) o a comida si nos hemos dejado la puerta abierta cocinando.

Por eso, si quieres evitar el mal olor en los armarios y que tu ropa siempre huela bien, solo tienes que seguir una serie de trucos y conseguir unos productos muy asequibles y económicos que te ayudarán a que huelan bien tus armarios. Así que, toma nota de esta selección que hemos preparado desde 20deCompras en la que la primera premisa es la ventilación de los armarios. Por la mañana, lo primero que hacemos es ventilar las habitaciones y nuestros armarios no deberían quedarse atrás, ya que están cerrados la mayor parte del tiempo y se puede acumular humedad u olores desagradables en ellos. Así que, acostumbrarse a dejar las puertas abiertas de vez y en cuando para que el aire fresco de la ventana entre en el armario es la primera tarea.

Limpieza a fondo

Muchas veces, aunque hagamos cambio de armario, no lo limpiamos a fondo como se merece, solo cambiamos la ropa de una temporada a otra. Y, si queremos que nuestra ropa huela bien y no se acumulen malos olores o suciedad en el armario, limpiarlos a fondo es obligatorio. Así que, aprovecha cuando toque cambio de estación.

Saquitos de lavanda

Los saquitos de lavanda son uno de los trucos más utilizados para eliminar los malos olores de nuestro armario y que la ropa siempre huela bien. Los que poseen la etiqueta de Más Vendido en Amazon, por ejemplo, son 20 saquitos de lavanda seca que actúan a modo de ambientador y cuestan menos de 11 euros ahora.

Olvida el mal olor en tu armario. Amazon

Elimina la humedad

Si lo que quieres es absorber la humedad de tus armarios también puedes con unos sacos muy prácticos. Por ejemplo, estos de carbón activo actúan de ambientador y absorben a la vez la humedad de los espacios cerrados. Filtran y purifican el aire de bacterias, alérgenos y moho. Además, absorben naturalmente los malos olores para evitar el crecimiento de bacterias.

Para acabar con la humedad en tus armarios o zapateros. Amazon

