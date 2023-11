Por qué deberías usar un comparador de precios este Viernes Negro para comprar al mejor precio

Noviembre está a punto de comenzar y, con él, la esperada campaña de Black Friday. En 20deCompras lo tenemos todo preparado: nuestras wish list repletas de artículos que desearíamos encontrar muy rebajados, los ecommerce que debemos tener en cuenta en nuestra lista de favoritos y la lección aprendida para adquirir nuestras compras con total seguridad.

Así que solo nos queda esperar a que la campaña de su pistoletazo de salida. De forma oficial, esta será el 24 de noviembre, pero, por nuestra experiencia de muchos otros años, serán muchas las tiendas que activen antes su campaña.

Eso sí, comprar al mejor precio requiere de cierta investigación de mercado, aunque, desde 20deCompras, tenemos un truco que nos ayuda, de verdad, a ahorrar: el comparador de precios Idealo, una herramienta en la que podemos ver el precio que los productos más populares tienen en los distintos ecommerce para adquirirlo siempre en el que más provechoso nos resulte.

Pero, además, disponen de unas alertas de precios que nos avisan cuándo el artículo ha bajado de precio respecto a la cifra establecida por nosotros. Se trata del precio ideal, un servicio en el que puedes determinar el precio máximo que pagarías por ese producto y, cuando el precio baje, recibirás un aviso porque es el mejor momento de comprar. Desde la web del comparador aconsejan revisar el historial de precios para que el precio ideal sea realista. Pero, ¿cómo funciona?

Cómo comparar los precios en el Black Friday

Móviles, como el iPhone 13. Aunque ya no es el teléfono de Apple más novedoso, es uno de los antecesores favoritos a la hora de escoger un terminal de calidad que no se vaya demasiado del precio medio. No obstante, y a pesar de llevar ya tiempo en el mercado, el precio puede variar entre las tiendas más populares para comprar smartphones. Por ejemplo, comparando los precios del iPhone 13 con ayuda de Idealo, se puede establecer que, actualmente, este modelo de Apple está por 733 euros en Fnac, por 685 en Mediamarkt y por 689 en Pc Componentes.

iPhone 13 azul con 256 gigas y 5 G. Media Markt

Auriculares, como los Xiaomi MI True Wireless. Según los datos de Idealo, estos cascos bluetooth están al mejor precio en la web de PC Componentes, pudiéndolos comprar por solo 21,99 euros (¡aunque hay que esperar disponibilidad!). Por algo más de 33 euros, se pueden conseguir en Miravia y por menos de 35 en Amazon. ¿Con cuál te quedas?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Idealo.es y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.