Esta es la lista definitiva de neveras portátiles para la playa: desde el modelo de mochila hasta la que incluye cargador

Ya lo decía la canción del grupo The Refrescos en el año 1989: "vaya, vaya, aquí no hay playa". Y es que, cuando llega el verano, nadie quiere quedarse en las ciudades del interior de España donde el asfalto quema, sino que quieren irse a la playa. Todos deseamos que lleguen las vacaciones para que nos queme la arena entre los dedos de los pies, y no el asfalto, para tomar el sol y relajarnos con el sonido de las olas del mar. Pero, qué hay de las bebidas frías en la playa y los alimentos frescos sin necesidad de ir cada dos por tres al chiringuito. Aquí es donde entra uno de los utensilios más útiles para llevar a la playa: ¡una nevera portátil! De hecho, da igual que seas más de playa o de montaña, necesitas una nevera portátil.

Lo que está claro es que una nevera portátil es una decisión muy inteligente porque en verano, con las altas temperaturas, es muy importante hidratarnos. Y, a la vez, podemos refrescarnos con un sorbo de una bebida fría, pero, precisamente por el calor es difícil trasportar bebidas frías, a no ser que tengas una nevera de calidad, portátil, para disfrutar de refrescos siempre fríos, aunque te pases todo el día fuera de casa.

No solo podrás disfrutar de bebidas frías también, como no, de alimentos frescos para que tus bocadillos, ensaladas o lo que más te guste en la playa no se estropee con el calor. Pero, cómo escoger la mejor nevera portátil. Para ayudarte a elegir, desde 20deCompras hemos elaborado un pequeño listado con neveras portátiles muy bien valoradas con diferentes características: pequeñas, grandes, eléctricas, a modo de mochila y ¡mucho más! Empecemos por un modelo clásico, las de toda la vida, la nevera portátil azul para mantener los alimentos frescos con cargadores de hielo. Lo mejor es que puedes elegir desde los 10 litros de capacidad hasta los 30.

Nevera resistente y con tapa dura ideal para la playa. Miravia

Por otro lado, si no quieres cargar con tanto peso y prefieres las de tela, esta bolsa térmica de 30 litros y varios compartimentos te encantará. Posee la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio. Y, no es de extrañar, ya que el exterior de la bolsa térmica está fabricado con tela Oxford 1680D de alta calidad, durabilidad e impermeabilidad muy fácil de limpiar. Y, por su parte, el interior está hecho de aluminio de calidad alimenticia para tener una gran resistencia térmica.

Cuenta con dos bolsillos laterales de malla y otro frontal para un cómodo almacenamiento. Amazon

Para las personas más pro o los que pasan varios días en la playa de viaje y necesitan una nevera más potente, esta eléctrica, portátil, con compresor que se puede cargar en el coche es lo que buscan.

Este refrigerador portátil tiene una capacidad de 23 litros, lo suficientemente grande para que quepan 32 latas de 330 mililitros. Carrefour

Por último, para los más aventureros, el modelo favorito de este verano es la nevera mochila para poder llevar cómodamente la comida y la bebida fría. Por 23 euros tienes una muy cómoda de más de 15 litros en Carrefour.

Esta nevera mochila tiene refuerzo en las asas para que sea más cómoda. Carrefour

