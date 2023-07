Estos son los mejores neceseres para organizar tu equipaje en los viajes

Viajar por España en las vacaciones de verano está bien porque en cada una de las escapadas de fin de semana puedes elegir playa o montaña sin salir de la península, pero, hay quienes prefieren los viajes en avión. Seas del team que seas, hay algo que tienen en común estos viajes: el equipaje y lo que llevamos en su interior. Nos referimos a los neceseres, esos maletines que sirven para guardar cosméticos, cremas, geles, maquillaje y mucho más. Y, si no sabes cuál es el mejor, en 20deCompras nos hemos propuesto buscar el neceser más cute y práctico de internet y hablar de una tendencia que está ganando adeptos, tanto en los viajes en avión como dentro de la península. Hablamos de los neceseres transparentes porque es la opción más práctica de ordenar tu equipaje y encontrar en un solo vistazo cuál contiene las cremas, los geles o el maquillaje.

Y es que, los neceseres transparentes permiten visualizar el contenido de manera inmediata, son más fáciles de limpiar y agilizan los controles de seguridad si eres de viajar en avión. Sin embargo, fuera de los aeropuertos, estos maletines transparentes son muy elegidos para mantener el orden los elementos de aseo y baño dentro de la maleta, evitando la búsqueda caótica de artículos pequeños como son estos dentro del equipaje.

Así que, si quieres seguir esta tendencia inteligente y práctica te dejamos los neceseres transparentes mejor valorados y económicos del mercado. Y, como no, los más cute. Empezamos por este modelo de Primor porque seguro que su mensaje ("Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna, y mi cara de asco cuando alguien me cae mal") le gusta a más de uno y es pequeño y práctico.

Neceser de Puterful transparente y con mensaje rebajado en Primor. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Neceser de Puterful Descripción: Neceser de Puterful transparente y con mensaje rebajado en Primor. Para saber lo que llevas en el neceser sin necesidad de abrirlo. Marca: Puterful Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 5.99 Imagen:

Otra propuesta rebajada es esta de Women’Secret que, además, es doble. Se trata de un pack de dos neceseres: uno mediano transparente y otro pequeño de microfibra, ambos con un clásico estampado de rayas y divertidos dibujos de Snoopy. ¡Perfectos para llevar de viaje!

Neceser transparente con estampados de Snoopy con uno pequeño en su interior. Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Neceser transparente con estampados de Snoopy Descripción: Neceser transparente con estampados de Snoopy con uno pequeño en su interior. Para saber lo que llevas en el neceser sin necesidad de abrirlo. Y con uno extra en el interior. Marca: Women’Secret Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

No podía faltar en la lista el formato más famoso en los aviones con botes pequeños para pasar el control de los aeropuertos. Lo mejor de esta propuesta de El Corte Inglés es que incluye los pequeños botes de plástico.

Neceser de viaje con botes incluidos y transparente. El Corte Inglés

Este de Herschel es el más diferente, pero cumple la función de transparente, por lo que es una propuesta perfecta para el maquillaje, por ejemplo.

Neceser plano unisex en tejido transparente rosa con cremallera El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.