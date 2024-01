Las zapatillas de 'running' que eligen los que sí saben correr en invierno están hoy a mitad de precio

Aunque las temperaturas bajen, los corredores saben que no deben dejar de entrenar. De hecho, correr al aire libre cuando hace frío tiene beneficios, como un aumento de la quema calórica o una mejora del sistema inmune. Sin embargo, y a pesar de las ventajas, es importante practicar running en invierno con seguridad, ya que las lluvias o el frío pueden hacer que el asfalto esté en peores condiciones.

Y es que, además de calentar bien para evitar que las articulaciones sufran, es importante contar con herramientas que favorezcan una práctica deportiva saludable. Empezando por las zapatillas: de ellas depende absorber el impacto y potenciar la zancada. Dos características que los corredores avanzados saben esenciales y que, por tanto, buscan en los mejores modelos.

Una de las zapatillas de running más populares, las Adidas Ultraboost 22 Cold.RDY 2.0, no solo las aseguran, sino que, además, se han fabricado para calentar los pies en los días más frío. Un modelo invernal que ha dado mucho de qué hablar y que, ahora, puedes conseguir a mitad de precio en las rebajas. Te contamos dónde y por cuánto.

Dónde comprar baratas las Adidas Ultraboost

En los cinco colores disponibles hay rebajas, pero no todas las zapatillas tienen el mismo precio. Adidas

Desde su lanzamiento en 2015, las Adidas Ultraboost se han convertido en uno de los modelos más buscados por los corredores de asfalto más experimentados. ¿El motivo? Porque, entre otras características, asegura una gran amortiguación gracias a las cápsulas de la suela que aseguran el máximo confort para proteger la zancada, pero sin mermar la potencia.

Desde entonces, los modelos han ido evolucionando, creando nuevas propuestas como la Ultraboost 22 Cold.RDY 2.0, una versión que, sin duda, sube el listón. Y es que están pensadas para correr en invierno, puesto que incorpora alta tecnología para los pies abrigados cuando sales a correr en los días fríos.

Además, para evitar que la falta de visibilidad propia de las tardes de invierno puedan hacernos pasar desapercibidos, las bandas de Adidas están fabricadas de material reflectante. Un extra de seguridad al que se suma una suela con un excelente agarre en superficies mojadas y resbaladizas.

¿Cuánto pesan las Ultraboost 22?

Una de las preguntas más buscadas sobre este modelo de zapatillas de Adidas tan popular es el peso de cada una. Al ser un modelo completo que asegura una amortiguación potente, muchos creen que se ha renunciado a la ligereza. Pero nada más lejos de la realidad. Cada una de las deportivas pesa 376 gramos, dentro de la media para correr por asfalto, pero incorporando todo lo necesario para proteger las articulaciones y potenciar el retorno de energía.

