Di adiós a una mala calidad del agua: estas son las alcachofas de ducha con filtro más recomendadas

Da igual que te duches en las noches o por la mañana antes de salir a trabajar, todos coincidimos en que es toda una práctica de bienestar, puede ser relajante o activarte. No obstante, en ocasiones podemos no ser consciente del gasto de agua que conlleva. Por ello, para evitar derroches innecesarios y además mejorar la calidad del agua para no dañar tu piel, 20decompras ha encontrado una buena solución.

Si te preocupa la calidad de agua de tu casa, puedes utilizar una alcachofa de ducha con filtro de purificación para eliminar todas aquellas toxinas que pueden dañar nuestro cabello u obstruir nuestros poros de la piel, ya que España posee un agua muy dura, a la vez que ahorramos agua. Hoy en día, las alcachofas con triple filtro están consideradas como lo último en tecnología de purificación del agua de ducha, así que será una gran inversión (¡por poco dinero!) para tu hogar.

La más vendida

Con esta alcachofa se consigue una gran filtración para purificar el agua de tu ducha, no es de extrañar que sea la más valorada de Amazon con un total de ¡50.000 opiniones positivas en el ecommerce! Tiene piedras que actúan como filtros de iones negativos que mantienen el equilibrio del pH del agua, acaban con la dureza de esta para lograr un agua más suave, eliminan también el cloro, los metales pesados, el óxido y las toxinas del agua. Sin olvidar también que terminan con los malos olores.

Posee fibra de polipropileno para filtrar impurezas en el agua. Amazon

Con esencias naturales

Si además de filtrar y ahorrar en agua quieres sentirte fenomenal, desde 20deCompras te recomendamos la alcachofa de la marca Aecodune con vitamina C y esencias naturales. Y es que, la mayoría de los modelos de filtro de agua solo eliminan las toxinas, mientras que esta alcachofa es además antical y contiene 20 oligoelementos (hierro, magnesio, sodio, potasio, magnesio, zinc o fósforo) para una piel brillante, unas uñas fuertes o un pelo suave, entre otras muchas ventajas. Además, su filtro natural para la cloramina, el cloro y el ácido ascórbico (vitamina C en su forma más pura) promueve un impulso notable en la producción de colágeno, transformando los puntos de picor y los folículos pilosos más secos en un brillo suave y resplandeciente.

¡La mejor con esencias naturales! Amazon

De filtración alta

Con más de 2.000 valoraciones en Amazon, te recomendamos la última alcachofa de ducha más vendida del ecommerce, un modelo que no solo elimina todas las toxinas y ahorra agua, sino que también mantiene la presión de esta. Además, contiene un botón de parada para detener inmediatamente la función de llenado de agua.

Estos filtros de ducha pueden eliminar toxinas, metales pesados, bacterias, pesticidas, óxido y olores. Amazon

Recambios para la calidad del agua

Por último, desde 20deCompras aconsejamos también que renueves los filtros de tu alcachofa de ducha cada cierto tiempo. Los expertos aconsejan que se haga cada dos meses en verano y tres en invierno. Tranquilidad, porque no será nada difícil gracias a los packs de piedras que se venden en Amazon.

ncluyen seis 'packs' diferentes. Amazon

