En cuestión de limpieza, cada uno tiene sus gustos. Hay quien prefiere echar mano del trío clásico (escoba, mopa y fregona), mientras que otros han descubierto en los robots con base de autovaciado un aliado de la comodidad. También están los que no pueden vivir sin una aspiradora que les permita alcanzar la suciedad de suelo a techo para evitar que el polvo pase desapercibido a sus tareas; los mismos que hoy celebrarán que la Dyson V8 Extra cueste menos de 300 euros, un precio muy accesible para lo que están acostumbrados los fieles de la conocida marca.

Este modelo ofrece 40 minutos de autonomía. Dyson

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora sin cable Dyson V8 Extra Descripción: Aspiradora sin cable con 40 minutos de autonomía en el modo de succión potente. Ofrece un sistema de vaciado higiénico del cubo para no entrar en contacto con la suciedad e incluye siete accesorios intercambiables para ser una solución de limpieza para todo el hogar. Marca: Dyson Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 299 Imagen:

Este modelo, que incluye cinco accesorios intercambiables, es ideal para aspirar hasta el último recoveco de casa, atrapando el polvo de los rincones más difíciles para los que solemos echar mano de la mopa mini de microfibra que triunfa en Amazon. Y es que, además de adaptarse a las exigencias de limpieza, no supera los tres kilos de peso, lo que nos permite poder moverlo sin dificultad durante los 40 minutos que ofrece de autonomía.

Su peso ligero nos permite limpiar incluso el techo. Dyson

Este es, actualmente (y gracias a la promoción), la aspiradora sin cables más barata de Dyson, aunque, no por ello, renuncia a las prestaciones punteras de la firma en lo que a aspirado se refiere. Para empezar, porque ofrece una potente succión durante 40 minutos de autonomía que, si bien no es el modelo con mayor duración de la batería, nos permite realizar una limpieza bastante completa sin tener que recargarla. También, igual que la mayoría de los dispositivos de la firma, cuenta con un vaciado higiénico del cubo para que no tengamos que entrar en contacto con la suciedad. Por otro lado, la V8 Extra incluye otras de las prestaciones claves de apostar por Dyson: los accesorios que incluye cada escoba vertical para ser las más eficaces y situarse como una solución para la limpieza integral del hogar.

En concreto, el modelo en promoción incluye siete accesorios, cuatro de ellos cabezales intercambiables, un adaptador para zonas bajas y dos complementos técnicos (cargador y base de carga). Los que más nos interesan, los cepillos, son el Motorbar, para todo tipo de suelos y apto para recoger pelos de mascotas; el multifunción, para limpiar colchones (porque sí, también es posible hacer esta tarea sin esfuerzo con las herramientas adecuadas); el motorizado para la suciedad incrustada y la rinconera para alcanzar las zonas más difíciles o alejadas.

