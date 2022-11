Todos aquellos dispositivos que nos facilitan una tarea o la hacen por nosotros están arrasando hoy en día, por eso, podemos decir que el futuro de la limpieza, por ejemplo, ya está aquí. Mientras nos tumbamos en el sofá a ver la tele o leer, un robot aspirador nos limpia el suelo. Pero, no solo lo barre, sino que también puede aspirarlo y fregarlo sin que tengas que preocuparte por él. Y, ¿por qué no? porque la limpieza de ahora gracias a marcas como Cecotec es eficiente y autosuficiente. Su Conga 2290, por ejemplo, además de aspirar y fregar nuestros suelos en orden (o siguiendo nuestras órdenes) se vacía solo en una base de autovaciado que recoge la suciedad para que tú "no hagas nada", como destaca la firma española.

Lo difícil con esta nueva limpieza es no estar más relajado, ya que los resultados están garantizados y tú puedes estar más tiempo en el sofá mientras tu Conga recoge la suciedad, la vacía y se limpia. Además, desde tu móvil puedes ver cómo se mueve. Gracias a su tecnología iTech Smart Gyro 4.0 su navegación es más inteligente, ordenada y eficiente porque tiene sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída. Sin olvidar que tiene más potencia que otros modelos y un cepillo de silicona ideal para recoger todos los pelos de tus mascotas.

¡Con un 60% de descuento! Cecotec

El 'pack' para no hacer nada

Controla tu Conga desde el móvil o con la voz, gracias a que integra el asistente de voz Alexa. Todo comodidades para una limpieza, de verdad, del futuro. Y... ¡no olvides que ahora te ahorras 300 euros!

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.