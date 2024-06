Muchas veces cuando hacemos la colada, la ropa recién lavada no sale con el olor que esperamos. Esto puede ser porque no se ha secado de manera correcta y huele a humedad, o porque el interior de la lavadora necesita también una limpieza. Este mal olor suele ser debido a la cantidad de bacterias y cal que se acumulan en el interior del electrodoméstico.

Sin embargo, en este proceso, no damos cuenta de que la ropa no tiene buen olor o el que debería tras usar jabón y suavizante; y no hablamos del aroma a humedad que puede crearse si tendemos dentro de casa. Se trata de un aroma desagradable que sabemos que ni el truco que hemos aprendido con las perlas de suavizante en el armario va a arreglarlo. En estos casos, volver a meter las prendas a la lavadora parece ser la única solución, con el gasto de tiempo, agua y energía que eso conlleva.

Claro que, si no limpiamos la lavadora por dentro, por mucho que volvamos a lavar las prendas, los problemas de mal olor no van a solucionarse. Y es que es fundamental que, para que nuestra ropa salga como nueva y con aroma a limpio, realicemos un mantenimiento habitual en este electrodoméstico para limpiar desde el tambor hasta la goma para evitar que la suciedad se acumule en su interior, manchando nuestras prendas e incluso obstruyendo las tuberías. Además, llevarlo a cabo no es tan costoso como parece si apostamos por líquidos limpialavadoras como el de Colon.

Hemos apostado por esta solución de Colon, a la venta en Amazon, por la comodidad de su uso, su precio (menos de 15 euros) y, también, porque más de 2.243 usuarios lo han probado y están contentos con su uso (¡nota media de 4,5!). Todo ello, sin olvidar que ostenta la etiqueta ‘Opción Amazon’, que solo tienen aquellos productos con una alta puntuación y un buen precio disponibles para su envío inmediato. Pero, ¿cuáles son las claves de su triunfo?

Este producto es capaz de eliminar el mal olor de la lavadora, los residuos y la suciedad del interior, aportando un extra de frescor y garantizado el funcionamiento óptimo de nuestro electrodoméstico. Además, no solo elimina la suciedad, también protege y mantiene tu lavadora.

¿Cómo hacer que la ropa huela mejor?

Aunque lo más importante para que la ropa huela bien es mantener la lavadora limpia, hay otros trucos que se pueden aplicar.

Utilizar la cantidad suficiente de detergente. Si la ropa está manchada es mejor usar un quitamanchas especial que excederse con el producto. Secar la ropa al aire libre, en lugar de en el interior de la casa, ya que esto puede generar bacterias y hongos perjudiciales para la salud, además de empeorar el olor de la prenda. Intentar que se quede completamente seca. En invierno, las prendas pueden coger mal olor porque no se secan de manera correcta. Mantener un armario limpio y perfumado hará que las prendas tengan buen olor.

