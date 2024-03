Así puedes limpiar los rodapiés y la zona baja de los muebles sin tener que agacharse

Hay espacios en el hogar que resultan más difíciles de limpiar que otras. No es lo mismo quitar el polvo de los estantes que eliminar la grasa de la cocina o lidiar con la humedad persistente en los baños (aunque contemos con la ayuda de la piedra blanca). Estas tareas no solo difieren en el tiempo y el esfuerzo que requieren, sino también en el tipo de trabajo físico que implican, que no siempre resulta agradable de realizar. ¿Alguien más ha experimentado dolor de cuello después de pasar varias horas planchando? ¿O has sufrido dolores de espalda después de repasar meticulosamente los zócalos de la casa?

Como sentimos que no somos los únicos que se enfrentan a estos inconvenientes cuando se trata de limpiar la casa, desde 20deCompras hemos buscado una solución económica y efectiva que nos ayude a evitar dolores innecesarios. Sirva de ejemplo esta herramienta, a caballo entre una mopa, una fregona y una escoba, que por 25 euros nos soluciona la limpieza de los rodapiés, zócalos y zonas bajas de los muebles de casa. Está firmada por la marca Sha, a la venta en Amazon y camino de conseguir las cuatro estrellas doradas en su catálogo online. ¿Quieres saber más?

Una mopa para rincones difíciles

Para empezar, hay que hablar del mango de esta herramienta: alcanza un máximo de 130 centímetros para que, sin agacharnos o tirarnos al suelo, podamos acceder a zonas de difícil acceso, como los rodapiés de la casa, los zócalos o las zonas bajas de los muebles. Al final, esta herramienta firmada por la marca Sha incluye una base móvil con una esponja de microfibra que podemos empapar en el producto de limpieza para eliminar con mayor efectividad cualquier mancha o roce que se haya ocasionado por el uso habitual. Cabe destacar que este utensilio también es de gran ayuda con las zonas altas, ya sean los marcos de las puertas o las baldas superiores de los armarios, pues evitará tener que sacar la escalera o, lo que es peor, encaramarnos a una silla asumiendo riesgos incensarios.

