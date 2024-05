El estropajo viral en Instagram que atrapa el polvo en una pasada (¡y que va a sustituir todos tus trapos!

El polvo no solo causa molestias visuales, sino que también representa un riesgo para nuestra salud, ya que alberga ácaros que pueden empeorar alergias y problemas respiratorios. Por eso, es comprensible que nadie desee convivir con esta suciedad, que parece inevitable en nuestros hogares a pesar de nuestros esfuerzos de limpieza. Sin embargo, podemos ser realistas y aceptar que algunas motas siempre estarán presentes, por lo que es importante contar con herramientas adecuadas para combatirlas. Por ejemplo, esta esponja absorbente de Amazon ha ganado popularidad en las redes sociales y promete reemplazar a los paños y trapos tradicionales que solemos utilizar.

Las estrías de su superficie son la clave de su efectividad. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Esponja absorbente Descripción: Esponja absorbente fabricada de algodón ideal para la limpieza del baño, cocina, o coche, por lo que es un utensilio multifunción. Puede usarse con o sin agua y la superficie es estriada para atrapar el polvo. Marca: Newhashiqi Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 6.99 Imagen:

Con el tamaño de una esponja para que podamos cogerla con una sola mano y sin dificultad, esta herramienta de limpieza es la ayuda que llevábamos tiempo buscando. Tiene una superficie estriada que permite atrapar el polvo en un solo movimiento para, después, poder meterla bajo el grifo y asegurar que no hay mota que escape a nuestro control. Y es que, según preferencias, puede usarse con o sin agua para limpiar con eficacia todos los puebles de casa, ya que al ser de algodón no los raya ni los daña. Además, debido a su composición, una vez seca (siempre después de aclararla bien para que nos dure el máximo tiempo, volverá a endurecerse para que no proliferen en ella bacterias que puedan ser dañinas para la salud del hogar.

Un estropajo viral en Instagram

Aunque por el momento no ha alcanzado la fama en Amazon, donde acumula solo cinco valoraciones (pero con una nota media de 4,6 sobre cinco), no es el market place donde hemos encontrado esta solución tan interesante. Es Instagram la red social encargada de este descubrimiento, como ya ocurrió con la escobilla viral para limpiar el váter sin esfuerzo, donde algunos usuarios han querido demostrar como esta esponja mágica es la solución que siempre habíamos deseado para limpiar el polvo en un movimiento.

Como demuestra, por ejemplo, la cuenta Home Needs (@tophomeneeds), es apto para diferencies superficies gracias a su superficie estriada y los resultados tras su uso son más que visibles. Por eso, no es de extrañar que su vídeo ya acumule más de 34.000 likes y numerosos comentarios preguntando dónde se puede comprar la esponja mágica para acabar con el polvo. En el caso de esta usuaria, ha escogido la marca que se catapultó a la fama de la mano de los estropajos Scrub Daddy y Mommy. En Amazon, aún no está disponible de esta marca, pero nosotros hemos escogido el de Newhashiqi porque asegura buen resultado... ¡y tiene un precio muy accesible! ¿Te animas a probarlo?

