Esta es la aspiradora sin cables de Dyson que puedes comprar hoy rebajada... ¡y por menos de 290 euros!

Las aspiradoras sin cable se han convertido en la nueva obsesión para limpiar la casa rápido y de forma efectiva. Estos dispositivos, que disfrutan de autonomías y potencias altas para acabar con el polvo en cuestión de minutos, son versátiles y útiles para eliminar la suciedad de suelo a techo y, en el caso de los modelos más deseados, del aire del hogar, por lo que no es de extrañar que la inversión inicial que haya que hacer para conseguir una sea alta. O no... En el Black Friday de verano de Media Markt, activo hasta el 19 de junio, hemos descubierto que la aspiradora sin cables Dyson V8 Extra cuesta solo 289 euros (¡frente a los 349 que cuesta en la web oficial de la marca!). Una oportunidad de oro que no deberías desaprovechar si quieres deshacerte del polvo de una vez por todas... ¡e incluir una de las herramientas de limpieza más deseadas del mercado a un precio exclusivo!

Datos estructurados producto Nombre: V8 Extra Descripción: Aspiradora sin cable con 40 minutos de autonomía en el modo de succión potente. Ofrece un sistema de vaciado higiénico del cubo para no entrar en contacto con la suciedad e incluye siete accesorios intercambiables para ser una solución de limpieza para todo el hogar. Marca: Dyson Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 289 Imagen:

Actualmente, la aspiradora sin cables V8 Extra es la más barata de la marca que puede encontrarse en el mercado, al menos en el catálogo de Media Markt, donde puede comprarse por menos de 290 euros. Y es que el precio al que está sujeto este dispositivo de limpieza en la web oficial de Dyson es mayor: tiene un precio de 349 euros, sesenta más que la oferta del Red Friday que deberíamos aprovechar si buscamos un aspirador wireless con autonomía y potencia.

Modelo: V8 Extra

V8 Extra Potencia máxima: 115 watios ajustables en dos modos (Eco y Boost)

115 watios ajustables en dos modos (Eco y Boost) Volumen del depósito: 0,54 litros

0,54 litros Autonomía: 40 minutos (máx.)

40 minutos (máx.) Tiempo de carga: 5 horas

5 horas Peso: 2.5 kilos

2.5 kilos Emisión de ruido: 82 dB(A)

82 dB(A) Accesorios: cepillo Motorbar, mini cepillo motorizado, Adaptador de zonas bajas, Rinconera, Accesorio multifunción, Práctico puerto de carga

Valoración: Aspiradora sin cables Dyson V8 Extra

Pros y contras de la aspiradora Dyson V8

Entre las características que invitan a la compra de la V8 Extra y la definen como una buena compra cabe destacar, para empezar, su peso: se trata de un modelo ligero de menos de 3 kilos que permite que podamos manejarla sin dificultad por la casa, ya sea para limpiar el suelo, el techo, las paredes o la tapicería. Y es que, además, tiene un diseño desmontable que en un clic nos permite convertirlo en una aspiradora sin cables de mano para acceder a los sitios más difíciles y asegurar una limpieza exhaustiva de la casa. Los accesorios intercambiables que incluye son, también, de gran ayuda para optimizar las tareas del hogar, así como los dos modos útiles para adaptar la potencia según necesidad.

El pro más destacable, desde nuestro punto de vista, es que ofrece una autonomía inferior a sus predecesoras, de 40 minutos frente a los 60 de los modelos superiores, y que el tiempo de carga es de 5 horas, limitando la funcionalidad en habitaciones o casas de gran tamaño.

