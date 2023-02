Harry Potter nunca ha dejado de estar en boca de todos, pero, con el reciente lanzamiento de su último videojuego, Hogwarts Legacy, los pottéricos de todo el mundo vuelven a soñar con los muros del castillo de Magia y Hechicería o con pasear y comprar en el Callejón Diagón. Las clases de pociones, las de encantamientos con varita mágica o los partidos de quidditch con escobas voladoras vuelven a alimentar el imaginario del universo creado por J.K. Rowling de todos aquellos que se han descargado o comprado el videojuego Hogwarts Legacy. Por tanto, ya no hace tanta falta recibir la carta de Hogwarts para pasear por las inmediaciones y el interior del castillo.

No obstante, a qué muggle no le hace ilusión tener maquetas del castillo o del famoso Callejón Diagón en casa, por si no puede nunca visitar el mundo mágico (¡o tiene la Nintendo Switch y tiene que esperar hasta el 25 de julio para jugar a Hogwarts Legacy!). Esta es la razón por la que los puzzles 3D del universo Harry Potter tienen tanto éxito, porque, además del entretenimiento de montar un puzzle (¡y todavía más si este es vertical!) cuando terminas tienes una maqueta digna de museo en tu propia casa.

Y, uno de estos famosos puzzles 3D de Harry Potter es el del Callejón Diagon, donde la tienda de quidditch, Olivanders para la varita de todo mago, el famoso banco de Gringotts y, como no, la tienda de los hermanos Weasley lucen, a tamaño reducido, como las de la saga de películas. Un total de 450 piezas para montar cuatro edificios emblemáticos en 3D y seguir soñando, mientras uno juego, o espera, al videojuego Hogwarts Legacy. ¡Lo mejor es el 30% de descuento que tiene ahora esta maqueta en Amazon, por tiempo limitado!

Puzzle 3D callejón Diagon con un 30% de descuento. Amazon

Maqueta del castillo de Hogwarts

Pero, el puzzle 3D del Callejón Diagon no es la única maqueta que hay disponible en Amazon. La verdad es que el gigante de las ventas online tiene una gran variedad de puzzles 3D de Harry Potter y uno de los más famosos es el del castillo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Debes saber que todas las piezas de estas maquetas encajan a la perfección y no te hará falta usar ninguna herramienta o pegamento para montar esta fantasía en tu casa. Además, tranquilo, porque cada pieza está numerada para que no pierdas ninguna ni te vuelvas loco montándolo.

Maqueta 3D del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Amazon

¡Uno de los puzzles 3D favoritos!

Si hay una familia querida por todos los fans de Harry Potter son los pelirrojos, la familia Weasly, cuya casa, La Madriguera, hemos sentido todos un poco como nuestro hogar. Y es que, ese edificio de paz y refugio como lo sentía Harry Potter es uno de los más emblemáticos de la saga. Así que, si la maqueta que quieres tener en tu casa es este estrambótico, pero hogareño, edificio aprovecha para comprarlo. Casi 3.000 opiniones positivas de usuarios que ya la han probado avalan esta maqueta de 415 piezas.

Puzzle 3D de la Madriguera, la casa familiar de los Weasley. Amazon

Se trata de una de las últimas maquetas que han salido a la venta del universo de Harry Potter, una impresionante réplica en 3D de la casa familiar Weasley con 415 piezas, las cuales contienen un reverso de espuma para que, una vez montado el edificio, sea robusto y muy duradero. Así que, ya sabes, regala o (auto)regálate un puzzle 3D para entretenerte este frío invierno y conseguir maquetas del universo Harry Potter para decorar tu casa.

