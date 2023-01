Razones para dormir con tapones y un modelo con 37.000 valoraciones en Amazon para hacerlo del tirón

De silicona, de espuma, o hechos a medida, los tapones se han convertido en el accesorio más utilizado por quienes no quieren despertarse a media noche y necesitan silencio para conciliar el sueño. Son imprescindibles para atraer a Morfeo junto a otras soluciones como evitar los dispositivos electrónicos antes de dormir, dejar de lado la cafeína o realizar ejercicios de relajación. Si eres sensible a los ruidos son pueden llegar a ser tus mejores aliados para no escuchar a ese compañero de habitación que ronca o para aislarte de los ruidos de la calle. Pero, ¿es buena idea dormir con ellos puestos?

Hay quien es reacio a utilizarlos de forma continuada. Pero, si el insomnio es tu compañero de veladas, tu salud física y mental agradecerá un descanso reparador. Para evitar infecciones y molestias, los modelos de silicona lavables son la mejor opción porque puedes limpiarlos con agua y jabón fácilmente. Estos tapones con 37.428 valoraciones en Amazon cuentan con un diseño ergonómico para que no los notes en toda la noche. Y, si pones en práctica este truco para colocarlos correctamente, podrás aprovechar al máximo su capacidad para reducir el nivel de ruido en hasta 27 decibelios. Solo tienes que tirar de la oreja hacia arriba y hacia atrás para que el canal auditivo esté recto e introducir suavemente los tapones.

Su diseño de aros encaja en el hueco de la oreja y no molesta al dormir. Amazon

Los tapones de silicona de Loop Quiet están disponibles en seis colores diferentes y cuestan menos de 20 euros en Amazon. Disponen de cuatro pares de almohadillas de suave silicona en talla XS/S/M/L que sellan el conducto auditivo y amortiguan la entrada del sonido para ayudarnos a conciliar el sueño.

Cuentan con un estuche Carry Case para guardarlos y, aunque no son los que disponen de una mayor cancelación de ruido, 27 decibelios es suficiente para proporcionar un descanso sin sobresaltos. Pero su característica más importante es su diseño redondo que encaja en el hueco de la oreja y evita que sobresalgan cuando apoyamos la cabeza en la almohada. De esta forma, podemos dormir de lado sin notar que los llevamos puestos.

“Son los que mejor se adaptan de todos los que he probado”

La ergonomía de estos tapones es la característica más valorada por los usuarios de Amazon que los han probado. Muchos de ellos explican que, aunque no eliminan al 100% el sonido ambiente, reducen el ruido en 27 decibelios, más que suficiente para un sueño tranquilo. Jorge, que compró este producto en diciembre, afirma que son "los mejores tapones" que ha probado por su comodidad y añade: "no se caen en toda la noche".

Manuel, que vive en un piso compartido, también valora con cuatro estrellas este producto: "los compré porque quería aislar las voces de fondo y mi objetivo se ha cumplido. He dormido perfectamente", explica. Sin embargo, los dos hablan de que, para que cumplan bien su función, es necesario colocarlos correctamente: "al principio me costó cogerle el truco, pero ha merecido la pena", añade Manuel.

