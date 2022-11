Esta es la funda nórdica más fácil de colocar, gracias a su cremallera, que acumula 24.873 valoraciones en Amazon

Las sábanas, junto con las mantas y los edredones, se han quedado atrás, gracias al boom de los últimos años con los rellenos nórdicos y sus fundas. Hacer la cama nunca antes había sido tan fácil. Y es que, por las mañanas, solo tienes que estirar tu nórdico y ya tienes la cama hecha. Además, ni las mejores mantas de la casa de nuestras abuelas abrigan tanto como un buen relleno nórdico. Así que, ahora, las camas son más cómodas solo con un accesorio y, además, pasamos menos frío. Pero, esto no quiere decir que hayan desaparecido todas las incomodidades, ya que colocar el relleno nórdico dentro de una funda, cuando toca cambio de sábanas, es un trabajo que desespera a muchas personas. O no cabe el relleno, o se queda mal colocado, o lo introducimos al revés.

Por eso, han aparecido muchos trucos en redes sociales que nos enseñan cómo colocar el relleno nórdico dentro de la funda de la manera más fácil posible. No obstante, colocar la funda nórdica no es el único trabajo que debemos realizar, también tenemos que asegurarnos de que, por mucho que nos movamos por la noche, el relleno va a seguir bien colocado. Para ello, algunas de las mejores fundas nórdicas que existen en el mercado son las de cremallera, porque nos asegurarnos que el relleno no se va a escapar, es más fácil colocarlo (¡y recolocarlo!) y la apertura es más cómoda que un simple agujero por donde introducir el edredón. Como este modelo de la marca Utopía Bedding disponible en Amazon ¡y por menos de 27 euros!

El cierre se acopla a la perfección para asegurar el edredón en su lugar durante toda la noche. Amazon

Lo mejor es que si te gusta este modelo está disponible en todas las medidas diferentes que existen de cama. Además, su tela de microfibra cepillada la convierte en una funda suave, transpirable y resistente. Y, es muy complicado que se arrugue por mucho que te muevas. Por otro lado, que sea duradera es gracias a su alta resistencia a la tracción con menos probabilidades de rasgarse.

Por último, puedes lavarla en la lavadora sin problema y su cierre de cremallera es el aliado perfecto para colocar la funda de manera más fácil y que una vez puesta no se mueva el relleno en su interior.

