Tres productos que todavía puedes pedir a los Reyes Magos (¡y que llegarán a tiempo si eres de Amazon Prime!)

No queda nada para que sus Majestades de Oriente visiten nuestras casas y nos dejen algún que otro detalle debajo de nuestro árbol. Los más pequeños, por supuesto, son los que más emocionados esperan esta noche mágica, puesto que, tras dejar comida y bebida para los Reyes Magos y acostarse temprano, esperan, a la mañana siguiente, encontrar algún que otro paquete que contenga eso que tanto tiempo llevan deseando, normalmente un juguete. Los mayores también esperan este día con ilusión por saber si algunos de los deseos de su wish list se han cumplido. Ante tantas expectativas, los pajes andan muy atareados ultimando los últimos detalles.

Claro que, por muy previsor que se sea, siempre se deja alguna compra para el final y, por ello, corremos el riesgo de que no tengamos lo que queremos a tiempo para esa fecha... a no ser que seas de Amazon Prime. El servicio premium de Amazon, que tiene un coste de 3,99 euros al mes, nos permite recibir muchos productos al día siguiente de haberlos pedido y con envío gratuito. Además, si todavía no lo has probado, el gigante del comercio online ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas enamorarte de todo a lo que te da acceso. Y es que, además de poder recibir tus regalos a tiempo, Amazon Prime es mucho más que eso: es streaming de vídeo, música y hasta libros, es acceso a ofertas exclusivas y con antelación y otros servicios interesantes. ¿Todavía te lo vas a pensar?

¿Qué le pedimos a los Reyes... con Prime?

Aunque hay tantas posibilidades de regalos como usuarios, desde 20deCompras no hemos podido resistir los encantos de la lista de los más vendidos de Amazon, donde el marketplace nos da las claves para encontrar los favoritos de sus clientes... ¡y al mejor precio! Como lo lees: mucho de los gadgets que destacan están sujetos a descuentos muy atractivos; y, bajo estas líneas, te destacamos los que creemos que no deben faltar bajo el árbol.

