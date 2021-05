Llega el tiempo de cerezas: cómo deshuesarlas sin mancharte con este 'gadget' de Amazon de 15 euros

Nueva estación, ¡nueva temporada de frutas! Desde que recuperásemos el gusto por el kilómetro 0, la estacionalidad ha vuelto a estar presente en el calendario de consumo; lo que, además de favorecer al medio ambiente, nos permite recibir con ilusión (¡y después de un año!) algunas de las variedades más refrescantes y sabrosas. Melocotones y nectarinas, sandía y melón, albaricoques, ciruelas y, por supuesto, a las reinas de junio: ¡la cereza y la picota! Pocos son los que se resisten al sabor de esta fruta que, además, tiene grandes beneficios para nuestra salud, pues su sabor dulce e intenso hace las maravillas de cualquier paladar bien sea en crudo o integrado en numerosas recetas.

Sin embargo, las cerezas tienen un contra que consigue que a muchos les dé pereza disfrutarlas: el hueso. Si bien es cierto que no cuesta demasiado sacarlo con cuidado de la boca o, incluso, partir en dos la cereza para extraerlo con las manos, no siempre nos apetece tener que prestarle más atención de la necesaria a la tarea de almorzar o merendar. Conscientes de ello, en Amazon no han perdido la oportunidad de destacar un gadget para los más vagos (o escrupulosos) con el que podrán retirar con facilidad el hueso sin ensuciarse y en tiempo récord. Tiene más de 3.000 valoraciones, casi cinco estrellas doradas y, además, también es de gran utilidad con las aceitunas. ¿No crees que deberías tener uno?

El deshuesador de cerezas. Amazon

Este deshuesador nos permite eliminar los huesos de las cerezas de forma sencilla, evitando las salpicaduras en nuestra ropa o encimera. Además, no se necesita mucha fuerza para eliminar los huesos, puesto que su diseño absorbe la presión y distribuye la fuerza para que no tengamos que hacer mucho esfuerzo.

Y para los que lo prefieren más rápido...

El deshuesador de Tescoma permite ganar tiempo a la hora de deshuesar cerezas, puesto que las almacena en la superficie para eliminar el hueso una a una y que este caiga en el depósito. Funciona como un punzón con sistema de presión. Esta es la mejor forma para evitar salpicaduras o ensuciar toda la cocina. Además, este gadget es apto para lavavajillas y muy fácil de limpiar. Su base es antideslizante para evitar incidentes. Algunas de las valoraciones que ha recibido este modelo aseguran que funciona perfectamente, pero que es preferible su uso con cerezas medianas y que no estén muy maduras, para evitar que se puedan aplastar por la fuerza al deshuesar.

El deshuesador, de Tecoma. Amazon

