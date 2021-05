En España, cada 27 de mayo se celebra el Día nacional del celiaco, una fecha que la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) quiso marcar en el calendario para dar visibilidad y apoyo a las personas que padecen enfermedad celiaca, que es un 1% de la población de nuestro país.

También es un buen día para recordar que se trata de una enfermedad infradiagnosticada, y este se debe a que una parte de los afectados son asintomáticos o no presentan los síntomas clásicos de la enfermedad. Dr. Farrais, Médico de Aparato Digestivo, responsable de la Unidad de Enfermedad Celiaca. De la H.U. Fundación Jiménez Díaz y miembro del comité científico de FACE, nos habla de las peculiaridades de estos pacientes y de por qué debemos estar atentos a ellos.

¿Qué es la enfermedad celiaca subclínica o asintomática?

La enfermedad celiaca es subclínica o asintomática cuando no provoca en los pacientes síntomas o estos son muy leves, “los pacientes con enfermedad celiaca subclínica son aquellos que no tienen síntomas digestivos o extradigestivos o en los que sus síntomas están por debajo del umbral de detección clínica, es decir que no son suficientes como para sospechar e iniciar el algoritmo diagnóstico para descartar la enfermedad celiaca”. Esto se debe a que, aunque a menudo se identifique esta enfermedad con molestias digestivas, lo cierto es que “tiene un espectro muy amplio de presentación clínica: existen pacientes con muchos síntomas digestivos y extradigestivos, pacientes con sólo síntomas extradigestivos y pacientes prácticamente asintomáticos”, aclara el Dr. Farrais. Estos son, precisamente “los pacientes con enfermedad celiaca subclínica -alrededor de un 20% de los diagnosticados- son los más difíciles de detectar y diagnosticar.

Si no hay síntomas, ¿significa que es menos peligrosa?

No, y por eso ser asintomático es especialmente peligroso, pues el gluten que siguen consumiendo al no saber que les perjudica sigue dañando su organismo, “el paciente con enfermedad celiaca lo es o no lo es, no existen grados de enfermedad celiaca. Hay pacientes con muchísima afectación intestinal y están totalmente asintomáticos y pacientes muy sintomáticos con daño intestinal muy leve”, afirma Farrais. Por esto, todos los pacientes celiacos, independientemente de si tienen o no síntomas, deben hacer una dieta estricta sin gluten y sin transgresiones de por vida para evitar complicaciones a largo plazo, “de no ser así, tanto los pacientes con síntomas como sin ellos pueden tener déficits nutricionales producidos por la malabsorción que pueden provocar anemia, osteoporosis con mayor riesgo de fractura, abortos de repetición, manifestaciones neurológicas…”. A largo plazo, enfermedades todavía más graves, como “linfoma intestinal o el adenocarcinoma de intestino delgado, complicación poco frecuente que aparece en pacientes adultos no adherentes a la dieta. Todas estas complicaciones se evitan siguiendo una dieta estricta sin gluten”, advierte.

¿Cómo sabemos que un celiaco asintomático lo es?

Precisamente la falta de síntomas o que estos sean muy leves, provoca que muchos de los celiacos asintomáticos estén sin diagnosticar. De hecho, suelen detectarse a través de un screening, “al descartar enfermedad celiaca en grupos poblacionales donde el riesgo de enfermedad celiaca es mayor que en la población general, como son los familiares de primer grado de pacientes celiacos, paciente con diabetes mellitus tipo 1, con enfermedad tiroidea autoinmune, con déficit de IgA, con síndromes como el síndrome de Down, Turner o Williams… En este grupo de pacientes la probabilidad de padecer enfermedad celiaca es mayor que en la población general y, aunque estén asintomáticos, se debería descartar la enfermedad celiaca”, recomienda el Dr. Farrais.

A pesar de estos esfuerzos, entre el 70 y el 80% de las personas con enfermedad celiaca siguen sin estar diagnosticados, algo que puede poner en grave peligro su salud a largo plazo, “el principal grupo de pacientes no diagnosticados son los pacientes con enfermedad celiaca subclínica o asintomática y los pacientes con enfermedad celiaca no clásica, es decir, con síntomas digestivos inespecíficos o sólo con manifestaciones extraintestinales. Esto es debido a que aún tenemos el concepto erróneo de que la enfermedad celiaca es una enfermedad intestinal de la infancia y esto es incorrecto. La enfermedad celiaca es una enfermedad sistémica (puede dañar a todos los órganos y aparatos), que afecta a personas de todas las edades y que tiene múltiples presentaciones digestivas y extradigestivas. Si todas estas formas de presentación no se conocen, no se sospecha ni diagnosticada la enfermedad celiaca y esta es la principal causa de este alto porcentaje de pacientes celiacos no diagnosticados”.

Para que esto no ocurra, el Dr. Farrais nos recuerda que esta enfermedad puede manifestarse de varias formas, tanto son síntomas digestivos como con no digestivos:

Síntomas digestivos:

· Clásicos: dolor abdominal, diarrea… más comunes en la población infantil.

· No clásicos. Suelen ser leves, inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades, como el síndrome del intestino irritable o la dispepsia funcional, que cursan con flatulencia, distensión abdominal, estreñimiento que alterna con diarrea, etc. Esta clase de síntomas digestivos son más frecuentes en adultos.

Síntomas extradigestivos que nos deben hacer sospechar enfermedad celiaca, como destacan la anemia ferropénica de causa no aclarada, abortos de repetición, osteoporosis, aftas orales de repetición, dermatitis herpetiforme… entre otros.

En ocasiones los pacientes no presentan ningún síntoma intestinal y solo presentan manifestaciones extraintestinales de la enfermedad.