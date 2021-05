Uno de los problemas más comunes entre la población es la retención de líquidos, ya que nuestro organismo está compuesto principalmente por agua. De tal manera que cuando la hidratación no está equilibrada, el cuerpo "intentará retener el agua que necesita para sus funciones vitales", lo que se traduce en pesadez o sensación de hinchazón, explican desde los Laboratorios Arkopharma.

En este sentido, la retención se produce cuando el líquido que está en el cuerpo "no se drena y termina acumulándose en los tejidos", añaden. Algunos de los síntomas de la retención incluyen "dolor en las zonas afectadas, rigidez en las articulaciones y fluctuaciones de peso inexplicables".

Plantas con efectos depurativos y diuréticos

Existen diversos remedios naturales para tratar el edema o retención, así como para reducir los síntomas asociados, aunque resulta recomendable hablar primero con los profesionales sanitarios para conocer las causas específicas. Una de las principales recomendaciones para el cuidado en el hogar es reducir la cantidad de sal en la dieta diaria.

Reducir la cantidad de sal en las comidas, evitar productos procesados e incluir alimentos ricos en vitaminas B.

"El sodio, el mineral que incorporas a tu organismo cada vez que consumes sal, favorece la retención de líquidos", indican en Arkopharma. Por ello, hay que tratar de no consumir productos procesados y preparar la comida en el hogar con poca cantidad de sal. Otro consejo básico es introducir alimentos ricos en vitaminas del tipo B en la dieta. "Tomar complemento enriquecido con vitamina B6 y B5 puede contribuir a reducir la retención de líquidos".

Por otra parte, algunas plantas tienen propiedades beneficiosas para el organismo a la hora de evitar la retención de líquidos. Así, preparar una infusión de diente de león o de cola de caballo contribuirá a eliminar los líquidos al tener efectos diuréticos.

El diente de león es un remedio tradicional para la producción de orina y para la limpieza de los riñones, lo que contribuye a la prevención de las vías urinarias. Asimismo, la cola de caballo favorece "el lavado de las vías urinarias y la remineralización del organismo", destacan en el portal especializado del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO).

La alcachofa es una planta, disponible también en infusiones o preparados, que tiene propiedades diuréticas y depurativas. Por eso es utilizada en dietas de adelgazamiento o ante episodios de retención de líquidos gracias a "su contenido en ácidos fenólicos que favorecen la eliminación de toxinas y la estimulación de las funciones hepatobiliares", añaden.

Alimentos que también tienen propiedades diuréticas

Las plantas con efectos depurativos no deben sustituir a una alimentación equilibrada.

No obstante, las infusiones a base de plantas medicinales no deben sustituir una dieta equilibrada. Existen alimentos que favorecen la eliminación de líquidos y que también son depurativos como la piña, la papaya, la cebolla, el apio o el tomate. Además, no hay que olvidar que la ingesta de agua es fundamental para evitar la retención.