Tras más de un año cerrado al público por culpa de la pandemia de coronavirus, Disneyland Paris abrirá sus puertas el 17 de junio de 2021 con el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village a pleno rendimiento y algunas inauguraciones.

La reapertura se llevará a cabo con exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad, según avanza la empresa del ratón Mickey.

Además, el esperado Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, un hotel completamente reformado para convertirlo en todo un universo sobre los superhéroes de esa franquicia, abrirá el 21 de junio de 2021 y se podrá reservar a partir del 18 de mayo.

Las icónicas atracciones, los Personajes Disney y las zonas de restauración volverán a abrir al público y además se ha anunciado la apertura de los nuevos Selfie Spots (zonas donde hacerse fotos con los personajes manteniendo la distancia de seguridad) y la nueva atracción Cars ROAD Trip.

La compañía ha aprovechado el cierre para mejorar y embellecer las instalaciones, por lo que los visitantes encontrarán el Resort "más bonito que nunca" con sus 400 hectáreas de espacios verdes y 7.400 metros cuadrados de flores. Además, podrán volver a abrirse las atracciones preferidas de los dos Parques, como Star WarsTM: Hyperspace Mountain, The Twilight Zone Tower of Terror, Peter Pan’s Flight o Ratatouille: The Adventure.

"Hemos soñado con este momento" ha dicho Natacha Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris, sobre la reapertura.

Como parte de la transformación de los Walt Disney Studios, se abrirá la nueva atracción Cars ROAD TRIP, un viaje a lo largo de la Ruta 66, donde los asistentes descubrirán las maravillas naturales de la zona como La Tuerca más Grande del Mundo y el Cañon Cars-tastrophe. Al mismo tiempo disfrutarán de encuentros con populares Personajes como Rayo Mcqueen y su amigo Mate.

Entre las medidas de seguridad, cada día Disneyland Paris dará la bienvenida a un número limitado de visitantes por lo que para garantizar su acceso al recinto, los visitantes, incluyendo los que posean un Pase Anual, necesitarán registrarse antes de su llegada en la plataforma online. Aquellos visitantes que ya dispongan de una entrada con fecha, no tendrán que registrarse y su acceso estará garantizado. Las entradas con fecha también dispondrán de la máxima flexibilidad siendo posible cancelarlas hasta 3 días antes de la fecha de llegada.

Las actuales condiciones ofrecerán flexibilidad en los paquetes e incluirán cancelaciones y modificaciones sin cargos para las estancias en los Hoteles Disney, en cualquier momento y hasta 7 días antes de la fecha de llegada (a excepción de los seguros y los cargos de transporte, si aplicasen) así como también la posibilidad de pagar a plazos sin cargos.

Fachada del Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, en Disneyland Paris. Sylvain Beche

La reapertura de Disneyland Paris se realizará teniendo en cuenta las medidas sanitarias y de seguridad que fueron implementadas el año pasado. Eso incluye, por ejemplo, que todos los visitantes a partir de 6 años deberán hacer uso de mascarillas durante su visita a Disneyland Paris. También se implementarán otras medidas como el aforo reducido y las reservas y compra de entradas por adelantado para asegurar la distancia de seguridad recomendada por el gobierno francés.

Como la pandemia es imprevisible, el parque advierte de que algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y de las recomendaciones de las autoridades públicas.

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel se abrirá el 21 de junio de 2021 y está tematizado en la ciudad de Nueva York y en los Súper Héroes Marvel y sus historias. Este Hotel de 4 estrellas, diseñado como una galería de arte neoyorquina, rinde homenaje al hogar de muchos de los Súper Héroes Marvel y a sus artistas.

El hotel reformado cuenta con 471 habitaciones Superior, 65 Empire State Club y 25 Suites dedicadas a pider-Man, Los Vengadores o a otros Súper Héroes Marvel, el Hotel inspirado al más puro estilo de Manhattan.

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel contará además con una de las colecciones de arte Marvel más grandes del mundo con más de 350 obras de arte expuestas incluyendo 50 exclusivas piezas jamás vistas.

Más de 110 artistas de comics Marvel y de los Studios Marvel entre otros, se han unido en una colección de arte contemporáneo que muestra el gran

alcance del Universo Marvel incluyendo portadas de comics, posters, lustraciones de películas, maquetas, guiones y mucho más. Desde España, Francia, Italia y Reino Unido hasta Argentina, Japón, Canadá y los Estados Unidos se disfrutará de una diversidad incomparable de estilos únicos como comics en blanco y negro, arte callejero, arte pop, hiperrealismo, metal grabado y collages.

El artista español Carlos Gómez ha creado los enormes paneles de comics en blanco y negro retroiluminados que dan la bienvenida a los visitantes nada más entrar en el lobby.

El resto de Hoteles Disney reabrirán de manera progresiva: el Disney’s Newport Bay Club el 17 de junio, el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel el 21 de junio, el Disney’s Hotel Cheyenne el 1 de julio y el Disney’s Davy Crockett Ranch el 13 de julio – sujeto a la constante evolución de la situación. La fecha de reapertura del Disney’s Sequoia Lodge Hotel y del Disney’s Hotel Santa Fe se anunciará más adelante. El Hotel Disneyland se encuentra actualmente en renovación por lo que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.