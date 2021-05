Abiby pisa fuerte y tienta a los usuarios con una caja de belleza valorada en 130 euros... ¡que te cuesta solo 30!

Las novedades en el universo beauty nunca cesan; y menos ahora, que se avecina nueva temporada. Con la inminente llegada del verano, los nuevos cosméticos para cuidar de nuestro rostro y los maquillajes para conseguir looks tan naturales como perfectos inundan los escaparates de tiendas, ecommerces y, también, los feeds de nuestras redes sociales para recordarnos que llega la hora de actualizar nuestro neceser. Sin embargo, aunque ganas no nos falten, invertir en tendencias conlleva un gasto que no siempre podemos asumir, por lo que resignarse es la única opción... ¡o suscribirse, de una vez por todas, a uno de los servicios de cajitas beauty a domicilio!

Entre las que más llaman la atención no podemos dejar de mencionar a Abiby, conocidos en redes sociales por sus atractivas cajas rositas. Este servicio de belleza, entre otros, destaca por descubrirnos productos para rostro, cabello y cuerpo valorados en al menos 90 euros, todos ellos escogidos por un equipo de expertos a partir de las últimas tendencias y teniendo en cuenta las estaciones del año. Además, cuenta con una 'welcome box' para probar (¡y enamorarse!) de la suscripción por solo 30 euros, con envío gratuito... ¡y un producto extra de regalo! ¿Quieres descubrir qué te vas a encontrar?

Ejemplo de caja de Abiby. Abiby

Qué incluye esta primera cajita

Crema de manos Avant Skincare. Este producto, cuyo precio en el mercado es de 92 euros, es perfecta para prevenir en envejecimiento en manos, uñas y cutículas, puesto que su formulación restaura de manera efectiva la humedad y los niveles de PH en la piel.

Crema de cuerpo Emmediciotto . Esta crema corporal nutre, hidrata y regenera la piel gracias a los agentes vegetales que incluye su formulación y que consiguen aportar suavidad y elasticidad.

Brillo de labios de Bloomy. Iluminar los labios y hacerlos brillar es el objetivo de esta propuesta de Bloomy compuesta en un 85% por ingredientes de origen natural y enriquecida con aceite de ricino y argán. Gracias a ello, suaviza, embellece y protege los labios. Su textura cremosa evita ser pegajosa.

Sombra de ojos Bloomy. Si queremos conseguir un brillo instantáneo en nuestros ojos, esta sombra de ojos es la clave. Su textura ligera y cremosa se desliza sobre el párpado para realzar la mirada.

Aceite facial de rosa de Eclat. Este cosmético, cuyo precio en el mercado es de 60 euros, regenera la piel después del verano, puesto que su formulación nutritiva le da un aspecto luminoso y radiante al evitar las grietas y la sequedad. Incluye ácido hialurónico, aceites naturales y otros ingredientes naturales que preparan nuestra piel para recibir los tratamientos de belleza posteriores.

