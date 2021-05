Margarita del Val, preocupada por la capacidad de contagio de los vacunados: "Habrá algún susto"

La aceleración en el ritmo de vacunación contra el coronavirus en España ha hecho que algunos ministros, como la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pongan la vista ya en el "reinicio de los viajes". Según ha dicho Maroto, "estamos incrementando el proceso de vacunación para llegar a mediados de junio con un porcentaje de vacunados que nos permita empezar a reabrir el destino". Estas declaraciones contrastan con la advertencia de la inmunóloga del CSIC Margarita del Val respecto a las vacunas y la protección que estas ofrecen como para poder volver a viajar con seguridad.

La investigadora ha recordado que "con las cuatro vacunas que tenemos ahora mismo disponibles en Europa, realmente, la protección frente a la infección es muy baja".

En este sentido, Del Val ha explicado que "la protección frente a la enfermedad es muy buena, tenemos unas vacunas de lujo, pero no protegen frente a la infección, las personas se infectan".

Además, la viróloga ha destacado que todavía no ha habido ningún estudio diseñado claramente para detectar "cuántos se infectan y cómo de contagiosos son". Del Val ha puesto como ejemplo el caso de las residencias de ancianos: "Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados, como las residencias de ancianos, está claro que ahí hay contagio, no está cuantificado científicamente".

Para Del Val, "no es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas" de cara el verano para poder iniciar los viajes, sino determinar "si las personas vacunadas son seguras, y yo no me atrevo a decirlo".

Siguiendo esa regla, continúa la viróloga, "si las personas vacunadas las consideramos seguras porque no tienen síntomas, ¿estamos también considerando seguros, porque no tienen síntomas, a los jóvenes?", se ha preguntado.

Más allá de los viajes, la investigadora del CSIC ha mostrado su preocupación por "las personas vacunadas que tienen contacto estrecho con sus familiares", ya que "a lo mejor les están contagiando el día que les llegue a ellos la infección y no se dan cuenta".

Margarita del Val muestra su preocupación por la capacidad de contagio de los vacunados: "Habrá algún susto" https://t.co/BMppQ2Frsh — laSextaNoche (@SextaNocheTV) May 1, 2021

"Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto", ha alertado.