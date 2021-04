La sombría alerta de Margarita del Val: "Si colapsa la India, colapsamos todos"

"Si Pfizer no está dando una inmunidad adecuada, deberíamos vacunar con otras vacunas". Así se ha pronunciado contra la vacunación con una tercera dosis de Pfizer la viróloga del CSIC Margarita del Val en una entrevista concedida a Onda Vasca, en la que ha expresado que "la dosis de refuerzo es la segunda dosis".

"Si Pfizer tiene unos datos que dicen que sus vacunas no están proporcionando una inmunidad adecuada, mientras las otras vacunas sí, deberíamos dejar de vacunar con una vacuna que ha sido muy rápida, de primera generación, pero pasarán mejores vacunas más adelante", ha precisado la viróloga.

Así se refería a la información publicada este miércoles por la farmacéutica alemana, que señaló que la vacuna que fabrican necesitará una tercera dosis entre 6 y 9 meses después de las dos primeras y una dosis de refuerzo cada año o cada 18 meses.

"La infección nos va a llegar a todos"

La científica también ha recordado la importancia de vacunarse contra la Covid-19. "De lo que hay que estar asustado es de la infección, porque eso nos va a caer antes o después al 100% de la población. Seguro. Eso ya lo sabemos, este virus está aquí para quedarse", ha explicado.

"Ahora la elección es: o me vacuno o me enfrento a la infección, y la infección tiene más incertidumbres. las vacunas no, las vacunas son muy seguras", ha concluído Del Val.

"Si colapsa la India, colapsamos todos"

Finalmente, la viróloga ha expresado su preocupación respecto a la dramática situación que se está viviendo con el último repunte de contagios en la India: "Me preocupa en particular porque es el mayor productor de vacunas del mundo y el mayor productor de medicamentos del mundo. Como la India colapse, colapsamos todos detrás".