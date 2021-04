Cuánto puede aguantar una persona sin comer

Una persona no puede sobrevivir sin beber agua más de unos días, pero ¿qué ocurre con la comida? La respuesta es complicada porque no existe suficiente investigación científica y médica al respecto, ya que analizar la inanición en seres humanos no es éticamente aceptable.

La reducción hasta el límite del consumo los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo de energía en el organismo durante un periodo de tiempo considerable es lo que se conoce como inanición. En este estado, el cuerpo afronta un proceso de debilidad y agotamiento que puede conducir a la muerte.

¿Cómo actúa el cuerpo cuando dejamos de comer?

Así, cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios a través de la alimentación empieza a funcionar de forma diferente para tratar de seguir suministrando energía a los órganos. La glucosa es la encargada de dotar de energía al organismo tras la descomposición de los alimentos ingeridos, pero cuando se agota el cuerpo recurre al glucógeno de los músculos y del hígado.

Esta reserva energética es limitada y si también se agota el cuerpo utiliza los aminoácidos para obtener la energía. En este sentido, para evitar la pérdida muscular, el organismo "comienza a depender de las reservas de grasa para crear cetonas para obtener energía, un proceso conocido como cetosis", destacan en la plataforma de información médica Healthline.

¿Qué factores influyen?

Así, la cantidad de tiempo que una persona puede estar sin comer dependerá de varios factores, como la reserva de grasa disponible. "Una vez que las reservas se han metabolizado por completo, el cuerpo vuelve a la descomposición muscular para obtener energía, ya que es la única fuente de combustible", añaden. Es a partir de este momento cuando se empiezan a manifestar síntomas clínicos graves que conducen a la inanición e incluso a la muerte.

Respecto al tiempo que se puede estar sin ingerir ningún alimento, no existe una cifra general, pero diversos artículos señalan que se puede estar hasta tres meses. Una revisión llevada a cabo por varios expertos aseguraba que parece posible "sobrevivir sin comida ni bebida en un lapso de tiempo de 8 a 21 días", mientras que si una persona se ve privada únicamente de comida "el tiempo de supervivencia puede incluso llegar a unos dos meses".

En cualquier caso, esto dependerá de factores como la edad, el sexto, el peso corporal, la cantidad de grasa en reservas, el estado físico y el estado de salud general de cada persona.