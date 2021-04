Desarrollan una resonancia magnética capaz de analizar el corazón en un minuto

Investigadores y tecnólogos españoles han logrado desarrollar una novedosa y revolucionaria técnica que permite realizar una resonancia magnética ultra-rápida y hacer un minucioso análisis del corazón en menos de un minuto.

Lo han conseguido investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con expertos de la empresa especializada en tecnologías de salud Philips, y han publicado sus conclusiones en Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging.

Esta resonancia magnética ultra-rápida permite una evaluación precisa de la anatomía y la función del corazón y además reduce los costes e incrementa la comodidad del paciente, ha informado hoy el CNIC, que ha destacado que la técnica ha sido validada en más de 100 pacientes con patologías cardíacas diversas.

La resonancia magnética es la técnica idónea para estudiar la anatomía, función y hasta composición celular del corazón, ya que permite explorarlo de manera no invasiva y sin radiación, ha explicado el CNIC, y ha observado que a pesar de que la gran mayoría de hospitales dispone de equipos de resonancia magnética, su uso para el estudio del corazón de pacientes es limitado.

La principal causa de esa limitación es el tiempo necesario para hacer un estudio completo, ha señalado la doctora Sandra Gómez-Talavera, investigadora en CNIC, cardióloga en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y primera firmante del trabajo.

“Un estudio completo precisa de entre 45-60 minutos, un periodo que, por su extensión, hace que muchos pacientes no terminen la prueba debido a la incomodidad o el malestar que les provoca”, ha explicado Gómez-Talavera.

Además, los equipos de resonancia magnética de los hospitales realizan otro tipo de estudios, no solo de corazón, lo que dificulta todavía más la realización de estudios cardíacos de tan larga duración.

Para resolver esa limitaciones, los investigadores del CNIC, en colaboración con la citada empresa, han desarrollado una técnica de aceleración específica para la adquisición de este tipo de resonancias.

La técnica, ha explicado la doctora Gómez-Talavera, “permite estudiar la anatomía y función el músculo cardíaco, así como las áreas que han sufrido un infarto o que tienen fibrosis", así como analizar toda la caja torácica en tres dimensiones y, mediante algoritmos matemáticos, focalizarse únicamente en el corazón y los grandes vasos (parte móvil), con lo que se reduce el tiempo del estudio”.

“Hemos demostrado en un grupo numeroso de pacientes que la resonancia cardíaca obtenida con esta nueva tecnología obtiene los mismos parámetros que la técnica habitual, pero reduciendo en más de un 90 por ciento el tiempo que el paciente tiene que estar dentro de la máquina”, ha destacado el doctor Borja Ibáñez, director del Departamento de Investigación Clínica de CNIC, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

La nueva tecnología ha sido ya protegida mediante una patente conjunta entre el CNIC y Philips tras diez años de trabajo conjunto, y según los investigadores va a revolucionar el mundo de la imagen cardíaca.

El cardiólogo Valentín Fuster, director del CNIC, cargo que compagina con el de médico jefe en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, ha recordado que el resultado obtenido ahora es fruto del acuerdo firmado hace diez años para a dotar de la mejor tecnología de imagen médica al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

“Esta colaboración tan fructífera se basa en el profundo conocimiento de las necesidades en el mundo de la cardiología de los investigadores de CNIC y en la capacidad de aportar soluciones tecnológicas de los profesionales de Philips que puedan ayudarles a mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes”, ha valorado el físico Javier Sánchez-González, el científico de Philips que ha liderado la colaboración con el CNIC y el desarrollo tecnológico que ha hecho posible este avance.

La nueva metodología se puede implementar en equipos de resonancia magnética ya existentes, ha destacado el CNIC.

La investigación ha sido financiada por el Instituto de Salud Carlos III, a través de un proyecto de desarrollo tecnológico, así como una Beca de Investigación Traslacional de la Sociedad Española de Cardiología, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), y la Comunidad de Madrid.