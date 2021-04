El doctor Carballo, a Fernando Simón: "Es un gurú; si sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no has puesto mecanismos para evitarlo?"

La incidencia del coronavirus en España continúa creciendo de forma imparable y varias comunidades como Navarra, País Vasco, Madrid, Aragón o Andalucía han mostrado esta última semana datos cada vez más preocupantes. El doctor César Carballo, adjunto a la dirección de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha criticado la inacción por parte de las autoridades ante este aumento de los contagios y ha calificado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de "gurú" por las declaraciones realizadas esta semana ante los medios de comunicación.

El pasado martes, Simón aseguraba lo siguiente en rueda de prensa: "La transmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos días es la transmisión que se produjo aproximadamente durante la Semana Santa. Frenar lo que ya pasó no lo podemos hacer. Sí que podemos frenar lo que pueda pasar de aquí en adelante", indicó.

"Es un gurú", ha comentado con ironía el doctor Carballo en laSexta Noche al recordar esas palabras de Fernando Simón. "Yo a mi hija se lo he explicado y lo dice muy bien también, dice exactamente lo mismo", ha agregado.

En este sentido, el urgenciólogo ha lamentado este tipo de declaraciones por parte de Simón: "De mi portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias me espero algo más. Si tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no hemos puesto los mecanismos para que no pase?", ha preguntado.

En opinión de Carballo, "hemos puesto todas las manzanas en un único cesto, que es el de la vacunación. Si nos falla ese cesto, vamos mal. Si encima paramos la vacunación, todavía vamos peor. Pero es que no hemos hecho absolutamente nada", ha denunciado.

En este punto, el experto ha puesto el ejemplo del Reino Unido, "un país que ha pasado por todas las etapas de la pandemia, ha tenido su variante, y fíjate qué bien está saliendo ahora", ha señalado.