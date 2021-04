Este superyate de propulsión nuclear estudiará el cambio climático y puedes viajar en él (por 2,5 millones de euros)

¿Te gustaría irte de vacaciones en un barco de lujo? Si te gusta vivir por todo lo alto estás de suerte porque ahora podrás realizar un viaje de diez días en un yate de propulsión nuclear que es libre de emisión por el módico precio de 2.510.000 euros.

El objetivo del yate 'Earth 300' es estudiar las consecuencias del cambio climático para llegar a ser un icono reconocido en el ámbito científico.

La navegación comenzará en 2025 y sus tripulantes serán 160 científicos, 20 estudiantes, 165 empleados y 40 invitados que puedan permitirse pagar el viaje.

El diseño del barco estará propulsado por energía atómica segura y sostenible y contará con 22 laboratorios suministrados por inteligencia artificial, un ordenador cuántico, robótica, aprendizaje automático y procesamientos de datos en tiempo real.

Estructura del yate

El barco puede llegar a causar cierta impresión porque tiene una dimensión de 300 metros de largo por 46 metros de ancho y una altura que hace referencia a un edificio que tiene 18 plantas.

Aaron Olivera, CEO de Earth 300, afirmó en Money FM que “es un barco que tiene el tamaño total de un crucero, pero no es un crucero; tiene el aspecto general de un superyate, pero no es un superyate. Tiene la tecnología para competir con un portaaviones, pero no es un portaaviones; tendrá la resistencia y las habilidades de exploración de una nave exploradora, pero no es una nave exploradora. Es todo eso reunido en un solo paquete.”

Tras leer la siguiente cita, puedes reflexionar la siguiente pregunta → ¿crees que el yate protegerá el medioambiente?

Según un informe de Entrepreneur, Aroon Olivera consiguió cinco millones de dólares para que los astilleros europeos y surcoreanos realicen la construcción. Aunque el coste final puede estar comprendido entre los 500-700 millones de dólares.

¿Cómo nace el proyecto?

La radio Money FM comunicó que Olivera fue a bucear a las Maldivas y se encontró con un coral muerto debido a las grandes cantidades de ácido que había en el océano, por ello, empezó a pensar en el posible desarrollo de este vehículo marítimo para dar soluciones al cambio climático.

Además, hizo hincapié en que “los océanos son el corazón palpitante del planeta. Sin océanos, no puede haber vida”.

