SpaceX lanza otros 60 satélites para su red Starlink, con los que suma un total de 300 en poco más de un mes

Se está haciendo tan común ver despegar un Falcon 9 para transportar a la órbita baja terrestre un nuevo paquete de satélites Starlink que ya casi nos parece como quien ve arrancar un coche. De hecho, con el lanzamiento de este miércoles, en apenas un mes SpaceX ha desplegado 300 de estas pequeñas naves, el mayor récord de la compañía hasta la fecha.

El lanzamiento más reciente antes de este ocurrió el 24 de marzo, con vuelos previos el 14 de marzo, el 11 de marzo y el 4 de marzo. Cada uno de estos cinco vuelos llevaba 60 satélites que SpaceX ha puesto en órbita con éxito.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th mission this year pic.twitter.com/c15BveB3QE — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

No es de sorprender que la compañía de Elon Musk esté teniendo este ritmo tan frenético si tenemos en cuenta que su meta es lanzar un total de 1.500 satélites Starlink en el transcurso de este año. Con el de este miércoles SpaceX ha cumplido su décimo vuelo de 2021 para la red satelital.

Pero no son solo 600 los satélites que ha desplegado la empresa aeroespacial, claro. Los lanzamientos de Starlink ya llevan acompañándonos cierto tiempo y, en total, SpaceX ha puesto en la órbita terrestre baja 1.443 de estos aparatos para crear su constelación de banda ancha. No obstante, algunos de estos satélites ya no se encuentran en uso.

Si te parecen muchos, es posible que te lleves las manos a la cabeza si te contamos que SpaceX tiene ya permiso para poner en órbita baja -a 550 kilómetros de nosotros- hasta 12.000 satélites y que está tramitando ampliar esa cifra con otros 30.000, lo que sumaría un total de nada más y nada menos que 42.000 satélites poblando los cielos para crear este Internet accesible desde cualquier lugar del mundo.

Como -casi- siempre, en el lanzamiento de este miércoles hemos visto aterrizar con éxito al cohete Falcon 9 en la plataforma de aterrizaje flotante ‘Of Course I Still Love You’ que SpaceX tiene en el Océano Atlántico. Ha sido la séptima vez que este modelo concreto, el B1058, ha despegado y vuelto a la Tierra, convirtiéndose así en el tercer Falcon 9 en alcanzar ese hito. Ahora será reacondicionado para otra posible reutilización.

El aterrizaje del cohete Falcon 9 en la plataforma de aterrizaje flotante 'Of Course I Still Love You'. SpaceX

La red Starlink, ya en marcha

La compañía espacial está avanzando con su servicio de banda ancha desde el espacio y su servicio beta ya cuenta con más de 10.000 usuarios en varios países del mundo -entre ellos, España-.

De momento, se trata solo de una prueba de lo que llegará a ser: las velocidades pueden variar de 50Mb/s a 150Mb/s y la latencia de 20ms a 40ms “en la mayoría de las ubicaciones”, informaba la compañía. Además, advertía, los usuarios pueden sufrir “breves períodos sin conectividad en absoluto”.

“A medida que lancemos más satélites, instalemos más estaciones terrestres y mejoremos nuestro software de red, la velocidad de datos, la latencia y el tiempo de actividad mejorarán drásticamente”, subrayaban.

Sin embargo, tener internet en lugares recónditos no será barato: la beta del servicio en Europa tiene un coste inicial de 499 euros, que incluye el ‘kit Starlink’ con un terminal de usuario -la antena parabólica, que se orienta automáticamente hacia los satélites- y un router WiFi para conectarse a estos. A esto hay que sumar además 60 euros de gastos de envío. Después, el precio es de 99 euros al mes.

Reservarlo también tiene un coste, ya que para inscribirse en la beta de Starlink hay que hacer un pago reembolsable de 99 euros.

