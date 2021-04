62 millones de dosis de la vacuna de Janssen podrían estar contaminadas

Otros 62 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica Janssen (Johnson & Johnson) podrían estar contaminadas y tendrían que tirarse a la basura, según una investigación publicada por el diario The New York Times sobre la planta de producción que la compañía Emergent BioSolutions tiene en Baltimore, en EE UU.

Según este diario, estos 62 millones de dosis de la vacuna de Janssen podrían terminar, si se confirma que están contaminadas, igual que los 15 millones de dosis que la semana pasada fueron condenadas a la destrucción tras descubrirse una contaminación cruzada con dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca.

Esta planta de producción que la biotecnológica Emergent BioSolutions tiene en Baltimore es la principal fábrica de vacunas de la covid-19 de Janssen y AstraZeneca en EE UU, con capacidad para poner en el mercado unos 150 millones de dosis hasta el momento. Sin embargo, hasta el momento, ni una sola dosis ha superado los controles de calidad para ser inoculada en la población.

Esta compañía es conocida en EE UU por ser productora de vacunas de ántrax y hace más de ocho años que la Administración federal invirtió en ella para convertir su planta de Baltimore en un lugar siempre a punto para producir vacunas en caso de pandemia.

Sin embargo, según revela The New York Times, la fábrica se enfrenta a "serios problemas" por sus prácticas, que incluyen una "cultura corporativa que a menudo ignora o se salta pasos" y "un patrocinador gubernamental -la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE UU-, que actúa más como socio que como policía".

Además, estas dos ocasiones más recientes no serían la primera vez que la compañía pierde producción por miedo a que esté contaminada. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, Emergent BioSolutions tuvo que descartar cinco lotes de AstraZeneca, de entre dos y tres millones de dosis cada uno, por estar contaminados o por ser sospechosos de estar contaminados, según fuentes de la compañía, del Gobierno y un antiguo supervisor de la empresa, todas citadas por The New York Times.

Según los auditores de calidad que han visitado la planta, no se seguían "algunos estándares básicos de la industria" y se identificaron "deficiencias repetidas en los esfuerzos por desinfectar y prevenir la contaminación".

Según fuentes de Emergent BioSolutions, citadas por Insider, los controles de calidad de la empresa funcionan tal y como fueron diseñados para detectar y aislar cualquier lote que no cumpla con los estándares de calidad por cualquier razón".

"Nadie, incluidos los empleados de Emergent, quiere ver vacunas que no se pueden usar", ha afirmado la compañía en un comunicado. Y agregó: "Cualquier alegación de que nuestros sistemas de seguridad, calidad y cumplimiento no funcionan o que no asumimos estas responsabilidades en serio es inequívocamente falso".