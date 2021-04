Estos son los síntomas que deben alertarte de un peligro si has sido vacunado con AstraZeneca

La quinta actualización de la estrategia de vacunación aprobada el pasado martes por la Comisión de Salud Pública recoge nuevas indicaciones sobre las cuatro vacunas aprobadas por la EMA. En el caso de la vacuna de AstraZeneca se seguirá vacunando a personas de 56-65 años, comenzando por las de mayor edad, y se ha ampliado el límite de edad hasta los 65 años para completar la inmunización de los grupos de los trabajadores esenciales.

La vacuna de AstraZeneca estuvo paralizada en España desde el 15 al 24 de marzo, y actualmente lo está en otros países, motivada por varios casos de trombosis de senos venosos cerebrales. Se trata de una enfermedad cerebrovascular poco frecuente que afecta más a mujeres jóvenes y que, tratada a tiempo, tiene un pronóstico mucho más favorable que otras patologías similares.

Los síntomas de estos casos de trombosis aparecen entre los 3 y los 14 días posteriores al pinchazo, pero el caso español que ha dado la voz de alarma presenta síntomas que no son los normales de los conocidos hasta ahora. Entre ellos, dolor de cabeza muy intenso e inusual que no cede con analgésicos, que empeora al tumbarse, que se acompaña de alteraciones visuales, vómitos u otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares.

Sin embargo la Agencia Europea del Medicamento, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de Salud (OMS) y otros organismos aseguran que no hay una relación causal entre la vacuna y estos episodios trombóticos. La EMA no ha cambiado su posición durante la investigación de los casos de trombosis y mantiene que los beneficios superan a los riesgos de la utilización de la vacuna sueco-británica. No obstante, la vacuna se revisa constantemente por parte de dichos organismos y se "está profundizando en el estudio de los mecanismos que han podido producir estos casos específicos de trombosis".

Desde el Ministerio de Sanidad, en la quinta actualización de la estrategia de vacunación, como medida de precaución exponen una serie de síntomas que deben tenerse en cuenta por un posible peligro.

Se trata de los síntomas que duran varios días tras la vacunación y entre los que se encuentra el "dolor de cabeza intenso y persistente que aumenta con el movimiento y al tumbarse". También las petequias (lesiones pequeñas de color rojo) o moratones fuera del lugar de inyección.

Ante estos síntomas, Sanidad recomienda acudir a al centro de salud y consultar al médico de referencia. Por otro lado, recuerda que el dolor de cabeza, malestar, febrícula, mialgias, así como náuseas y vómitos son frecuentes tras la vacunación, "y que pueden tratarse con paracetamol". "Estos síntomas no suelen durar más que unos pocos días", recoge la estrategia.