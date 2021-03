Crece la venta de paracetamol para mitigar los efectos secundarios de AstraZeneca: ¿es recomendable su uso?

La venta de paracetamol ha aumentado considerablemente por parte de pacientes a los que se está administrando la vacuna contra la Covid de AstraZeneca. Según la farmacéutica Ferrer, ha habido un crecimiento del 18% en unidades vendidas de Gelocatil. Además, la empresa catalana, en un comunicado, informa que ha ampliado su capacidad de producción de paracetamol más de un 40% por la fuerte demanda del medicamento tras el inicio de la vacunación con las dosis de AstraZeneca.

Pero, ¿a qué se debe esta subida? El Ministerio de Sanidad, basándose en un ensayo clínico del laboratorio, señala que existe la posibilidad de administrar paracetamol antes de la vacuna de AstraZeneca ya que considera que el uso del citado tratamiento profiláctico "no interfería en la respuesta inmune".

En la cuarta actualización de la estrategia de la vacunación (26 de febrero), así como la ficha técnica, Sanidad señala que tras la vacunación con AstraZeneca pueden aparecer reacciones "locales y/o sistémicas de carácter leve, como dolor local, febrícula, escalofríos, mialgias, cefalea y malestar". Aunque estas reacciones, según los ensayos, fueron más comunes "tras la primera dosis y suelen resolverse de forma espontánea en 12-24 horas" y "son menos intensas y frecuentes tras la segunda dosis", observan en la ficha técnica de AstraZeneca.

Por eso, añaden que "se puede utilizar paracetamol como tratamiento profiláctico -antes de la vacunación, como preventivo- y/o sintomático (durante las primeras 24 horas) para reducir estos síntomas, sin que su uso interfiera en la respuesta inmune".

¿Pero es así para todas las vacunas? La respuesta es no. En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna -que, junto con AstraZeneca, son las que se están administrando de momento en España- se puede usar en un "tratamiento sintomático, con analgésicos y/o antipiréticos (como paracetamol) para tratar estos efectos". Sin embargo, al no disponer las autoridades sanitarias, por el momento, de datos sobre el impacto de esta medicación sobre la respuesta inmune, "no se recomienda su uso profiláctico antes de la vacunación".

"La automedicación comporta más riesgo que un uso ya pautado por un profesional sanitario. Su empleo como preventivo debe ir siempre con una recomendación previa por un profesional sanitario"

Es una posibilidad, no una recomendación

Sin embargo, lo que expone Sanidad es una posibilidad y no una recomendación. Carlos Fernández Moriano, farmacéutico de los Servicios técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha subrayado que "el documento del Ministerio de Sanidad es una posibilidad de uso, más que una recomendación".

"Es una posibilidad de uso que deriva de un pequeño estudio que se ha realizado en Reino Unido y la evidencia todavía es limitada. Algo que se refiere exclusivamente a esta vacuna de AstraZeneca", señala a 20minutos.

"Eso en cuanto a su uso como profiláctico, preventivo. Por tanto, es diferente a su uso como tratamiento sintomático una vez que hayan aparecido los efectos adversos como fiebre o dolor muscular. Además, su utilización debe ser valorada por un profesional, bien sea un médico o un farmacéutico basándonos en las características individuales de cada paciente para valorar el beneficio-riesgo", valora.

Moriano quiere dejar claro que no se debe aconsejar el uso preventivo a cada paciente porque precisamente uno de los principales "problemas" con el paracetamol es la "automedicación", ya que puede llevar a ciertos efectos adversos. "La automedicación comporta más riesgo que un uso ya pautado por un profesional sanitario. Su empleo como preventivo debe ir siempre con una recomendación previa por un profesional sanitario", aconseja.

Entonces, ¿podemos decir que su uso es correcto? Es posible usarlo, pero hay que ver las características del paciente. "Es distinto utilizarlo como preventivo, que cuando ya aparece esa fiebre, el dolor muscular o de cabeza porque estaría más justificado el uso de paracetamol en este caso. No obstante, debe ser pautado por un profesional", zanja.

"Los laboratorios están valorando sacar nuevas moléculas como la de 400 pero sin receta médica"

"Subirá más cuando se empiece a vacunar a la población general"

Sin embargo, la venta de este fármaco sin receta médica ha crecido, tal como señala Alejandro de Anca, un farmacéutico en Valladolid, que valora que esto está "unido a que las farmacias se han puesto las pilas". "Antes se hacía la vista gorda", cuenta, pero "ahora se han puesto más serios por la pandemia de la Covid y las vacunas". Por eso cree que se trata de un "impacto pequeño el de las vacunas" en el crecimiento de la venta.

"La gente se está concienciando", explica. Anca estima que un 10% del incremento se debe a la administración de las vacunas y achaca la poca subida a que las personas que se han vacunado con AstraZeneca son, sobre todo, "sanitarios y ellos tienen su botiquín" con sus medicamentos.

No obstante, dice que subirá mucho cuando se vaya vacunando más gente. Además, revela que los laboratorios están fabricando más paracetamol del comercial, es decir, el que se vende sin receta. "Yo creo que ha subido ahora, pero es difícil cuantificarlo y aumentará más cuando empiecen a vacunar a la población general. Los laboratorios están valorando sacar nuevas moléculas como la de 400 pero sin receta médica", valora.

¿Cuál es la dosis recomendable?

En la información del 2 de diciembre, antes de actualizarla, Sanidad aconsejaba que sea una dosis de "un gramo de paracetamol previa a la vacunación, seguida de un gramo cada 6 horas durante las primeras 24 horas". Su uso, agregan, "reduce significativamente el dolor local, la febrícula, los escalofríos, las mialgias, la cefalea y el malestar posvacunal, sin influir en la respuesta inmune".

Sin embargo, en la nueva actualización esta información no aparece. Carlos Fernández Moriano, de Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica que lo que recoge Sanidad es la pauta que se empleó en el ensayo clínico. "Pero en el documento más actualizado del Ministerio de Sanidad esa pauta no aparece precisamente para evitar que la población se lo tome a pie de la letra y haya ese riesgo de automedicación", indica el experto.

El farmacéutico advierte de que la recomendación debe de recoger que las dosis las tiene que pautar o "aconsejar un médico o farmacéutico". Su retirada, dice, se debe a que lo más idóneo es que "se haga teniendo en cuanta las características individuales" de los pacientes. "Por principio de precaución", señala, y añade que "el paracetamol es un fármaco muy usado y se conocen sus riesgos y sus beneficios, pero lo que hay que evitar la automedicación". "Por eso, debe ser pautado".