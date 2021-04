Consultorio de Psicología: "¿Por qué cuando una pareja en crisis se promete cambios es el hombre el que antes se olvida de mejorar?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Nada malo con el novio

PREGUNTA Estoy harta de que mi familia me acose diciéndome que no haga nada malo con mi novio. No saben que es mi novio, me da miedo que se enteren, quiero a veces desaparecer, necesito consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los padres, en general, intentan proteger a los hijos de relaciones prematuras, engaños o infidelidades. Muchas veces lo hacen en base a sus miedos o a su propia experiencia, pero lo importante es que tú no te saltes fases en la relación.

No sé la edad que tienes, pero las relaciones afectivas, las de verdad, no se basan exclusivamente en relaciones sexuales. No quemes etapas, si tu novio te quiere de verdad, te respetará; y respetarte, entre otras cosas, significa no ponerte en situaciones difíciles para ti. Repito, la afectividad es mucho más que sexualidad.

No rompe el cordón umbilical con su ex

PREGUNTA Quiero su opinión del asunto de pareja que expongo a continuación. Vamos a partir de la base de que no estoy equivocada en mis percepciones. 1) Considero que mi pareja no me es infiel y entiendo que no siente nada afectivo por su ex pareja. 2) Considero que ella no se ha desenganchado aún de él y es la que le pone los mensajes.

Mi pareja (no hay hijos por medio) dice desea seguir los contactos con ella como amiga debido a circunstancias de cercanía o gestiones oficiales que le tendrían que poner en contacto con ella y, por lo tanto, responde a sus mensajes y mantiene conversaciones con ella.

Sus mensajes (los de ella) no son por cuestiones oficiales y dejan entrever un interés por él que es más que el meramente amistoso (él no me oculta que hablan). He dicho a mi pareja que no me gusta eso. Que no me gusta que no rompan ese cordón umbilical que parece que aún les une y no termina de entenderlo. No entiende que a mí me siente mal y que me parece una falta de respeto hacia mi persona.

Primero por parte de ella, que debería mantenerse al margen puesto que sabe y conoce de mi existencia. Segundo, porque creo que él, con sus conversaciones y atención a sus mensajes, alimenta que ella pueda pensar que aún no lo ha perdido del todo.

He de aclarar, que fue esa mujer, mientras estuvo con él, la que no estaba segura de sus sentimientos por lo que él decidió poner punto y final y me conoció a mí. Tras conocer ella mi existencia, da la sensación de que se ha arrepentido.

Como sabemos, muchas personas, cuando pierden algo, es cuando desean no haberlo perdido y mientras lo tenían seguro no lo valoraron. También me hago otra pregunta: ¿Le alimenta el ego a mi pareja el saber que ella aún sigue pendiente de él y por eso prefiere las discusiones conmigo a poner freno a esa 'amistad' que turba nuestra paz y nuestra relación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desde la psicología este tipo de situaciones son una constante en las consultas de pareja. La seguridad en vuestra relación tiene que venir de vosotros. Es humano que no te agrade que tu novio siga manteniendo contacto con su ex, pero eso no significa que para sentirte tú bien él tenga que romper ese contacto.

No puedes dejar que factores externos condicionen hasta ese extremo tus emociones, porque si lo haces, hoy será el tema de su ex y mañana su relación con alguna otra mujer que aparezca en su vida…

Provocar esa ruptura no es sinónimo de que vuestra relación será más sólida; al contrario, cuando forzamos a las personas a realizar actos en contra de su voluntad solo conseguimos un malestar que termina pasándonos factura.

Trabaja desde ti, trabaja tu actitud, ten cuidado con esos pensamientos que constantemente te llenan de incertidumbre y trata de basar vuestra relación en el respeto. Tu caso es muy frecuente en las relaciones de pareja, podrás verlo en libros como 'Amar sin sufrir'; ahí detallo cómo podemos actuar para salvar estas situaciones.

"Estoy sobrepasado"

PREGUNTA La pandemia está pudiendo conmigo. Soy profesional sanitario en una residencia de la tercera edad. Primero estuvimos a turnos de 12 horas (nos daban comida y un plus de riesgo que eliminaron en cuanto tuvimos acceso a las pruebas diagnosticas) y volvimos a nuestras jornadas normales con unos 30 residentes menos.

Dejaron de cubrir bajas, vacaciones y demás eventualidades con lo que la carga de trabajo lejos de disminuir ha ido a más. Paralelamente, mi padre estaba batallando con una enfermedad grave que finalmente se lo llevó el día 7 de enero de este año.

Previamente perdí a alguien que para mí era como mi segundo padre y para mi padre era como un hermano. El 1 de diciembre tuve que decírselo a mi padre y también tuve que tomar la decisión de autorizar su sedación pues mi madre no estaba en situación psicológica de dar dicho consentimiento.

Soy hijo único y actualmente tengo que lidiar por un lado con la sobrecarga de trabajo, con mi pareja y mi familia, pues tengo un hijo, y con los trámites de la herencia de mi padre y dejar a mi madre lo más ayudada posible porque aún es muy joven.

Vivo a 50 km de ella aunque la visito todos los días, nos ayuda a cuidar de mi hijo y eso creemos la mantiene despejada, pero la verdad yo estoy cerca del bloqueo a nivel mental o eso siento; en mi empresa crearon un gabinete de ayuda psicológica para los trabajadores con ocasión de la pandemia pero mi caso no lo quisieron tratar por deberse no solo a causas derivadas del trabajo y tener un componente personal.

La verdad, he pensado varias veces en hablar con mi médico para que me derive a un psicólogo de la sanidad pública, no sé si eso será una solución, un problema más o no hará más que hacerme perder un tiempo del que creo dispongo del justo. De verdad, me siento sobrepasado.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, el cúmulo de circunstancias que has vivido han terminado por agotarte física y mentalmente. En estos momentos estás muy vulnerable; sientes además que tu madre también está débil y tratas de hacer todo lo que puedes; por otra parte, tienes tu propia familia, a la que intentas ayudar al máximo, tu trabajo, que te resulta estresante y agotador…

¡Claro que necesitas ayuda profesional! Una vía es pedirle a tu médico que haga los trámites para que te vea el psicólogo de la Seguridad Social; aunque es verdad que, desafortunadamente, el servicio está muy saturado y es posible que aún tardes meses en poder conseguir la primera consulta. En estos casos, hay fundaciones, como la nuestra, donde podemos ayudarte y darte el tratamiento psicológico que precisas.

Igualmente, si el tema lo requiere, también podemos ayudar a tu madre, que está inmersa en un proceso de duelo, aún muy reciente. No lo dudes, no se trata de que sigas esforzándote y agotándote más cada día. Tu mente te está mandando mensajes pidiendo ayuda, escúchalos y ya verás cómo, con tu buena actitud, pronto empezarás a estar mejor. Libros como el de Vicente Prieto 'La pérdida de un ser querido' te resultarán también de gran ayuda.

"Soy su juguete"

PREGUNTA Llevo un año con un hombre. Tiene 55 años y un hijo de 11. Yo 52 con hija de 14. Si es cierto que cuando estamos juntos hay amor, química. Pero también desaparece los días compartidos con mi hija. Va, vuelve conmigo, como su juguete...

RESPUESTA DE LA EXPERTA Comentas una situación de por sí difícil y complicada, con un hijo preadolescente (por su parte) y tu hija en plena adolescencia. Si dices que él desaparece en esos momentos para ti cruciales, y que te sientes como un juguete, esa relación tiene pocas probabilidades de seguir bien y proporcionarte estabilidad y bienestar emocional; por el contrario, todo parece indicar que los momentos de frustración y desengaño serán los que se impongan.

Coméntale que, si de verdad quiere apostar por vuestra relación, en las condiciones que tenéis los dos, conviene que pidáis ayuda psicológica; para vosotros y para vuestros hijos. No lo dudes, la química no significa amor; es simplemente atracción; y eso, más pronto que tarde, se termina pasando.

Hablo sola

PREGUNTA Llevo casi toda mi vida hablando sola cuando creo que nadie me ve. Para mí es un buen método para desahogarme. Me molesta mucho que de vez en cuando alguien me escuche y me mire mal. ¿Por qué está tan mal visto?

Intento que nadie me vea para no parecer rara, pero sinceramente me molesta la reacción de otras personas cuando me pillan, y sobre todo esa necesidad de otros de martillearte la cabeza con sus palabras, como si les asustara el silencio, esa incesante necesidad de expresarse y solo verse a sí mismos, no mi cara de hastío ante lo que ellos sueltan. ¿Qué me pasa? ¿Debería ponerle remedio?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede ser una vía de escape y una forma de contarte tu realidad y ayudarte en tu día a día; pero en tu caso concreto, probablemente está siendo un mecanismo de defensa ante relaciones o situaciones donde te sientes incómoda.

Tu actitud ante la reacción que tienen los demás cuando te escuchan hablar sola es una reacción donde tus juicios de valor pueden ser excesivamente severos. Es como si muchas cosas, demasiadas, te molestasen.

Piensa si, en el fondo, tienes problemas de comunicación o de relación. A veces, cuando sentimos inseguridad en las relaciones con los demás, nos aislamos y buscamos excusas que justifiquen nuestra incomodidad.

Intenta no descalificar las reacciones ajenas y profundiza en cómo puedes mejorar tu bienestar emocional. En libros como 'La inutilidad del sufrimiento' y 'Emociones que hieren' expongo cómo podemos actuar desde la inteligencia emocional en situaciones como las que estás viviendo.

Él olvida las promesas

PREGUNTA ¿Por qué en una pareja que se encuentra en crisis ambos se prometen cambios para mejorar y, con el tiempo, parece que es el hombre el que suele olvidarse de esas 'promesas' y volver a fastidiar la relación con su falta de interés en mejorar? Es algo que no entiendo... Y cada vez escucho más situaciones del estilo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No siempre se sigue ese patrón. Dependerá de la situación, de cómo sean los integrantes de la pareja, del nivel de comunicación o incomunicación que tengan, de los proyectos en común, de su afectividad, de las circunstancias que rodean su vida…

Lo que sí que suele ocurrir es que cuando una crisis se cierra en falso y no se trabajan en profundidad las áreas que estaban más afectadas, el día a día termina de nuevo aflorando esos problemas, ya que los hábitos son muy difíciles de cambiar, si previamente no se ha hecho un trabajo en profundidad con los mismos.

El resultado final tiende a ser que con el paso del tiempo las insatisfacciones se hacen de nuevo presentes y las conductas se repiten. La conclusión es que si quieres de verdad solucionar un tema de pareja, y ambos miembros lo han intentado sin resultado, con frecuencia necesitarán ayuda profesional.