Consultorio de Psicología: "Mi marido se quiere separar, dice que no hay otra, tenemos los dos 31 años, solo lloro"

Mi vida es un caos

PREGUNTA Quise ir a vivir con el padre de mis hijos a su casa para formar una familia, pero en mi casa lo vieron mal. Me decían que cómo iba a irme con él después de que me dejó sola con un hijo.

Mi mamá lloraba cada vez que le decía que estaba decidida a irme. Mis hermanas decían que estaba loca y dejaron de hablarme. Nadie me apoyó. Mi hijo tampoco quiso irse conmigo, ni que yo me fuera. No acepta a su papá, pues casi no ha convivido con él.

Y al final me quedé, no podía irme y dejar a mi hijo en casa. No me sentiría bien. Pero es un caos. No me siento tranquila, me insultan y nos dejamos de hablar, me siento como un bicho raro. Mi vida es un caos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su familia seguramente entendió que el padre de su hijo es un irresponsable y que le iba a causar de nuevo más daño a usted y también a su hijo. De todas formas, si el padre de su hijo ha madurado, y de verdad quiere asumir sus responsabilidades, propóngale usted que pase una pensión suficiente por su hijo, que le permita a usted poder alquilar una casa y vivir de forma independiente con su hijo.

Más adelante, verá si el padre sigue con una actitud madura, si afronta su parte correspondiente a los gastos que tienen usted y su hijo, y si poco a poco sabe acercarse y ganarse la confianza de su hijo. Si así fuera, sería entonces cuando, con el tiempo, podrían plantearse si vivir los tres juntos.

En definitiva, no se pelee con su familia; ellos sólo quieren protegerla a usted y a su hijo. Exija al padre del niño que asuma lo que le corresponde y el tiempo y la conducta que él manifieste le dirán si hay alguna oportunidad de futuro.

Un TOC a peor

PREGUNTA Tengo un hijo de 27 años que padece TOC diagnosticado. Él sufre y yo más porque veo que todos los consejos que me han dado profesionales no están surtiendo efecto, al contrario, creo que esto va a más y ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. Un saludo. Erika.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su hijo necesita ayuda profesional de forma urgente. En los casos de TOC se ha demostrado que funciona muy bien un tratamiento conjunto donde se combina lo farmacológico con una terapia de apoyo psicológico que trabaje en la línea cognitivo-conductual. Todos los días vemos casos de TOC en la consulta, y cuando se combinan ambos tratamientos el resultado es muy eficaz.

Mi mujer habla sola

PREGUNTA Me he topado últimamente con mi mujer hablando sola, diciendo cosas inconexas, como si estuviera en otro mundo. Frases cortas que no tienen que ver con lo que hubiéramos estado hablando o haciendo antes, o con lo que ella se trajera entre manos.

Ella no sabe que yo lo sé, o al menos eso me parece a mí. ¿Puede ser grave o síntoma de algo? No tenemos problemas preocupantes, nuestros dos hijos, de 12 y 14 años, crecen sanos y felices, y en nuestros trabajos nos va razonablemente bien, sin agobios. Ella tiene 44 años y yo 47. Estoy algo preocupado.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al margen de esas conversaciones extrañas, ¿la conducta de su mujer presenta algún otro signo preocupante en la relación con sus hijos, con el trabajo, con el resto de la familia, con los amigos…?

En cualquier caso, conviene que lo hable con ella directamente y le exponga su preocupación. Si su mujer no fuera consciente de ese proceder convendría entonces que lo pusieran en conocimiento de su médico de atención temprana. Puede ser un signo preocupante, pero a veces hay personas que se desahogan de esa forma y lo hacen de forma consciente, como un mecanismo de alivio. ¡Háblelo cuanto antes con ella!

No sé cómo luchar la relación

PREGUNTA Mi marido me ha dicho a comienzos de este mes que se quiere separar. Me he quedado en sock porque no me lo esperaba. Sin ser un camino de rosas, nuestro matrimonio no iba mal en ningún plano, incluido la cama.

Se limita a decir que no me quiere ya y me asegura que no hay nadie. Tenemos los dos 31 años y llevamos 4 casados, sin hijos. Quiero luchar por la relación, pero no sé cómo hacerlo ni por dónde empezar. Me dice que el 1 de abril se irá. En estos días desde que me lo ha dicho ha estado amable conmigo pero nada más. Yo no hago más que llorar. Gracias por su consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los sentimientos no se pueden forzar, pero en lo que cuenta resulta muy extraño la forma de proceder de su marido. Cuando no hay terceras personas, las cosas se hablan con calma y se intentan encontrar vías de solución; especialmente cuando la relación no es un fracaso evidente.

Incluso es muy frecuente, en los casos de crisis, pedir ayuda psicológica, antes de dar un paso tan definitivo; pero una resolución tan tajante, por parte de su marido, suele darse cuando hay una tercera persona, con la que su marido haya adquirido ya algún tipo de compromiso o promesa.

En definitiva, es usted quien necesita ayuda psicológica de forma urgente, para poder hacer frente a una situación inesperada y poco clara. No se empeñe en continuar con una persona que tiene ese proceder.