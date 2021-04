Cómo combatir el sentimiento de soledad, que puede aparecer ya estés solo o acompañado por más gente

Una frase muy recurrente es aquella de que ‘el ser humano es un animal social’, y es cierto, pues la realidad es que los seres humanos lo tenemos mucho más difícil para sobrevivir si estamos completamente solos y aislados. Sin embargo, el sentimiento de soledad va más allá de una soledad física y tiene un componente muy emocional y, sobre todo, subjetivo. Y es que sentirnos solos, independientemente de que convivamos o no con más personas, puede llegar a crear un gran malestar psicológico que puede traducirse, a la larga, en un deterioro de la salud física también.

Ser conscientes de esa sensación de soledad y, sobre todo, encontrar su origen, puede ayudarnos a combatirla.

¿Estar solo o sentirse solo?

Para que nos sintamos solos no es necesario que haya un aislamiento social objetivo, es decir, que vivamos solos, no tengamos pareja, no tengamos muchos amigos, nuestra familia no venga a vernos, etc. De hecho, hay personas que llevan una vida solitaria y no se sienten mal por ello y otras, en cambio, que aun estando rodeadas de gente se sienten incomprendidas, sienten que no conectan con la gente que tienen alrededor… De hecho, el sentimiento de soledad tiene más que ver con el nivel de satisfacción subjetiva en las relaciones que por la frecuencia de contacto. Estar solo no tiene por qué ser un problema, sentirse solo, sí, pues puede generar mucho malestar, tristeza e incluso depresión, y llevar, por ejemplo, al abuso de drogas, alcohol, más riesgo de obesidad… y, como consecuencia, deteriorar considerablemente la salud.

¿Por qué me siento solo?

Las causas de sentirse solo pueden ser muchas y diferentes en cada persona, pero, en general los motivos de este sentimiento suelen estar relacionadas con pérdidas, duelos o falta de relaciones de calidad.

•Pérdidas. Las pérdidas, sean del tipo que sean (fallecimientos, rupturas, etc.) suelen dar lugar al duelo, que suele generar, al menos durante un tiempo, sentimientos de vacío y soledad. Esto es completamente normal, el problema vendría cuando este duelo se prolonga en el tiempo y el sentimiento de soledad se instala en nuestras vidas de manera indefinida. Esto es muy frecuente, por ejemplo, entre las personas mayores,

•Falta de contactos sociales. Esto ocurre cuando tenemos una red social lo suficiente extensa como para que no nos sintamos solos, lo que nos hace sentirnos excluidos, tristes, aburridos. Esto puede ocurrir, por ejemplo. en un cambo de residencia, si no encajamos en nuestra red social, etc.

•Falta de contacto, intimidad, comunicación… Este tipo de soledad ocurre cuando, a pesar de vivir acompañados, no gozamos de relaciones de calidad con las personas que nos rodean, nos falta intimidad, comunicación… lo que poco a poco va creando sentimientos de vacío, incomprensión e incluso depresión

•Incapacidad de estar solos. Hay mucha gente que lo que tiene es un gran miedo a quedarse solos y tienen que estar en contacto constante con la gente, de lo contrario, se sienten vacíos, tristes, ansiosos… Este miedo suele producir, además, el efecto contrario, pues al tratarse de personas muy demandantes la gente suele alejarse de ellos.

Cómo dejar de sentirse solo

Dependiendo de cuál sea la causa del sentimiento de soledad, podemos combatirla de un modo u otro, pero, sobre todo, tenemos que cambiar las ideas negativas que tenemos de la soledad. Por un lado, porque el sentimiento de soledad es eso, un sentimiento, un estado mental, y, como tal, procede de nuestro interior. Por otro, porque la soledad no tiene por qué ser negativa. Es más, la soledad nos puede dar grandes oportunidades para reconectar con nosotros mismos, escucharnos y saber lo que queremos realmente. Dicho esto, aquí van algunos consejos para combatir el sentimiento de soledad.

•Buscar un propósito. Muchas personas, sobre todo las personas mayores que se han quedado solas, sienten soledad ante la falta de un propósito en la vida. En ese caso, hay que buscarse uno nuevo. Puede ser, desde buscarse nuevas aficiones -incluso on line- hasta invertir tiempo en ayudar a los otros, que es una de las maneras más eficaces de combatir la soledad.

•Pon de tu parte para mejorar tus relaciones. Si el problema es que te sientes solo a pesar de estar rodeado de gente, esto puede ser debido a un deterioro en las relaciones, la falta de intimidad y conexión con los que te rodean… Si es una situación que no deseas, pon de tu parte para cambiarla. Preocúpate de los que te rodean, habla de lo que sientes y pregunta cómo se sienten, conecta con ellos, con sus problemas, cultiva el cariño, haced cosas juntos… De esta manera se fomentará la complicidad, la comunicación y, con un esfuerzo mutuo, volverás a conectar con ellos, ya sea pareja, hijos, amigos…

•Busca nuevos contactos sociales. Si tu problema es que crees que no tienes suficientes contactos sociales, ya sea porque te cuesta, no encajas en tu grupo social, eres nuevo en un lugar, te acabas de separar, etc. lo primero que debes hacer es desterrar los pensamientos negativos del tipo ‘no le caigo bien a nadie’, ‘voy a estar solo siempre’. Este tipo de pensamientos, además de incrementar nuestro malestar, nos hacen entrar en un círculo vicioso y nos bloquean. Lo contrario es, por tanto, entrar en acción: piensa por qué no encajas y qué puedes hacer para solucionarlo, buscar personas con tus mismos gusto y aficiones… Por suerte, incluso en tiempos de pandemia las redes sociales pueden ayudar mucho a conseguir este propósito.

•Valora la soledad. Y aprovéchala para convertirte a ti mismo en tu mejor compañía. Aunque no sea buscada, la soledad puede regalarnos cosas maravillosas, como dedicarnos tiempo a nosotros mismos y nuestras aficiones, escucharnos, darnos tiempo para pensar, conectarnos con nosotros mismos... Las personas más desconectadas de sí mismas son las que suelen tener un mayor miedo a estar solos.

Si, con el tiempo, no eres capaz de librarte de la sensación de soledad por ti mismo, no dudes en buscar ayuda psicológica.